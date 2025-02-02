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الرياضة

هاريس وراشد عيسى يدعمان النصر في «أبطال الخليج»

هاريس وراشد عيسى يدعمان النصر في «أبطال الخليج»
2 فبراير 2025 17:14

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أتم النصر، قيد السويسري هاريس سيفروفيتش، وراشد عيسى، ضمن قائمة الفريق الخليجية، والمغادرة مع بعثة الفريق إلى مدينة صلالة، استعداداً لمواجهة مضيفه ظفار مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد مجمع السعادة، ضمن «ّالجولة الخامسة» في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية 2024-2025، والتي تشهد أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وضمت القائمة التي أعلن عنها الهولندي الفريد شرودر مدرب «العميد»، 23 لاعباً، وشملت إلى جانب «الثنائي الجديد» هاريس سيفروفيتش وراشد عيسى، ثلاثي حراسة المرمى أحمد شمبيه، عبدالله التميمي، عبدالعزيز علي، إلى جانب محمد عبدالرحمن، جوستافو أليكس، جلوبير ليما، سمير ميمسيفيتش، علي مبخوت، ليروي فير، أحمد جشك، يوسف العامري، مروان أزرقان، مايد الطنيجي، عبدالله تراوري، كوستين أمزار، موسى ندياي، إيفانز أمبوفو، ناصر النعيمي، محمد السعدي، وسالم السومحي.
ويتصدر «العميد»، الذي حجز مقعده مبكراً في الدور نصف النهائي، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لدهوك العراقي، وظفار العُماني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء «الأخير» برصيد 3 نقاط.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

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