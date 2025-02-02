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الرياضة

ريال مدريد يتحدث عن «تحكيم فاضح» في «دوري قذر»!

ريال مدريد يتحدث عن «تحكيم فاضح» في «دوري قذر»!
2 فبراير 2025 17:42

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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انتقدت صحف مدريد بشدة أليخاندرو مونيز رويز، حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني «الليجا»، وكذلك حكام الفيديو، بسبب التغاضي عن طرد المهاجم كارلوس روميرو لاعب إسبانيول، بعد تدخله العنيف من الخلف ضد كيليان مبابي، في الدقيقة 60 من المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إسبانيول، وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدف سجله روميرو في الدقيقة 85.
وقالت الصحف إن حكم المباراة هو المسؤول الأول، لأنه لم يشهر البطاقة الحمراء للاعب، ولو فعل ذلك لتغير سير المباراة تماماً.
وأبرزت صحيفة «ماركا» في صدر صفحتها الأولى صورة عرقلة روميرو لمبابي، وقالت: كان لا بد من طرد اللاعب، بعد أن تدخل بعنف بالغ على مبابي، مشيرة إلى تورط حكام تقنية الفار أيضاً، لتجاهلهم تسليط الضوء على هذا التدخل العنيف.
وأضافت الصحيفة أن عدم احتساب هذا الخطأ كان له تأثير حاسم على سير المباراة، مشيرة إلى أن «النبأ السعيد» بالنسبة للريال إن مبابي أنقذ ساقه من الإصابة.
ومن جانبها، قالت صحيفة «آس» إن روميرو يستحق بطاقة حمراء، وإن الريال سقط بهدف روميرو الذي كان يجب طرده، بعد تدخله العنيف ضد مبابي، والذي تجاهله حكم المباراة وحكام الفار.
واعترفت الصحيفة بأن الريال لم يقدم مباراة جيدة، ولكن حكم المباراة كان أسوأ، مشيرة إلى إصابة قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير، وتأثير ذلك على دفاع الريال ليس في هذه المباراة وحدها، وإنما في قادم المباريات، حيث يغيب لفترة قد تزيد على أسبوعين، ليحرم الفريق من جهوده في «ديربي العاصمة» أمام أتلتيكو مدريد السبت المقبل، ثم مباراة مانشستر سيتي في «استاد الاتحاد»، بملحق مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وتحت عنوان «الفار أسقط مدريد»، قالت «آس» في مقالها الافتتاحي، إن الريال خسر بفعل تحكيم فاضح، وأدانت الصحيفة تقنية الفار وحكامها، مشيرة إلى أن أحداً لم يعد يثق في قرارتها، وإنها ارتكبت 3 أخطاء خلال المباراة، من دون أن تقرر أي عقوبة.
أما معقلو تليفزيون ريال مدريد، الذين لا يتوقفون عن وضع الضغط على الحكام قبل وبعد المباريات، فقد نددوا بهذا الدوري ووصفوه بأنه «قذر»، وقالوا إن التحكيم حقق غرضه، وهو حرمان الريال من الفوز.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
إشبيلية
كيليان مبابي
أنتونيو روديجير
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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