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الرياضة

بن شرقي يكشف عن أهدافه مع الأهلي المصري

بن شرقي يكشف عن أهدافه مع الأهلي المصري
2 فبراير 2025 17:49

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الأهلي المصري، سعادته بالانضمام إلى الفريق، مبدياً تطلعه للمشاركة مع الأهلي في أقرب وقت، واللقاء مع الجماهير. وقال أشرف بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إنه يعشق التحديات، وينتظر بشغف المشاركة في كأس العالم للأندية، ويحلم بكتابة تاريخ كبير في مسيرته مع الفريق.
وأضاف: «أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي المصري، فهذا القرار اتخذته بعد تفكير جاد، وأنا سعيد جداً بوجودي في نادي القرن الذي يملك تاريخاً عريقاً وإنجازات زائعة على كافة المستويات الأفريقية والعربية والعالمية». وأوضح: «فضلت الانتقال إلى الأهلي، لأنني أبحث عن التتويج بالبطولات والمشاركة في المنافسات الكبرى، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، وإحقاقاً للحق أي لاعب يتمنى أن يكون جزءاً من هذا الكيان الكبير. النادي الأهلي نادٍ كبير، واسمه وحده يكفي ليعبر عن قيمته، ولا يحتاج إلى من يتحدث عنه، فهو دائماً حاضر في البطولات الكبيرة وينافس على جميع الألقاب». وتابع: «انضممت إلى الفريق لرغبتي في تحقيق الألقاب، فأنا لاعب أعشق التحديات الكبيرة، وأعرف أن الأهلي يشارك في أي بطولة، من أجل الوقوف على منصات التتويج، وهذا هو طموحي، وأسعى لأن أكون جزءاً من هذا النجاح، وأساهم في تحقيق المزيد من البطولات للنادي».
وأضاف: «من بين الأهداف التي كنت أتطلع إلى تحقيقها هي اللعب في بطولة كأس العالم للأندية، فهذه البطولة تعد حلماً لأي لاعب، نظراً لمشاركة أفضل الفرق من مختلف القارات، وهي فرصة كبيرة بالنسبة للاعبين من أجل الظهور والمنافسة مع أقوى الفرق من مختلف أنحاء العالم، وهدفنا واضح في البطولة، وهو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وندرك أن التحديات ستكون كبيرة، ولكننا مستعدون، ونلعب باسم نادي القرن، والكل يعرف أن الأهلي بتاريخه وحجم إنجازاته لا يشارك في أي بطولة إلا من أجل المنافسة على لقبها».
وانضم بن شرقي إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الريان القطري، وسبق له اللعب في أندية الوداد البيضاوي والهلال ولنس والزمالك والجزيرة.

 

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