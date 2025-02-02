يوفنتوس يرد بـ «رباعية» على «صيحات الاستهجان»!



روما (أ ف ب)



سجل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني هدفين، ليقود يوفنتوس إلى الفوز على ليتشي «المتواضع» 4-1، في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة، وصعد مؤقتاً إلى المركز الرابع على حساب لاتسيو الذي يلتقي مضيفه كالياري في ختام المرحلة الاثنين.

فأجا إمبولي أصحاب الأرض بالتقدم بهدف للاعب يوفنتوس السابق ماتيا دي سيليو الذي استغل ركلة حرة مباشرة، ليسدد كرة رأسية داخل الشباك، بعد مرور 4 دقائق فقط.

وارتكب حارس يوفنتوس ميكيلي دي جريجوريو خطأ على المغربي يوسف المالح داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء لليتشي، قبل أن يعود عن قراره، بعد العودة إلى تقنية «الفار»، إثر لمس فاوستينو أنجورين الكرة بيده قبل المخالفة ليتنفس يوفنتوس الصعداء.

وبدأ يوفنتوس يدخل أجواء المباراة، وشكل ضغطاً كبيراً على مرمى ليتشي، لكن محاولات الأميركي تيموثي وياه، والفرنسي راندال كول مواني المعار إليه من باريس سان جيرمان لم تتكلل بالنجاح.

ودخل يوفنتوس غرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من أنصاره، لا سيما بعد العروض المخيبة التي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة، والخسارة أمام نابولي الأسبوع الماضي محلياً 1-2، وأمام بنفيكا البرتغالي 0-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وبعد أن أضاع كولو مواني فرصة جديدة من كرة رأسية عند القائم الثاني (52)، نجح في تسجيل هدفين سريعين، الأول بكرة قوية من زاوية ضيقة في مرمى الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز (61)، والثاني بعده بثلاث دقائق، عندما سدد وياه كرة قوية لمسها كولو مواني لتخدع حارس ليتشي، والهدف هو الثالث لكولو مواني في مباراتين مع يوفنتوس، بعد هدفه في مرمى نابولي الأسبوع الماضي في مباراة خسرها فريقه 1-2.

وانتهت آمال إمبولي بالعودة في النتيجة، إثر طرد لاعبه المالح، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 84، قبل أن يحسم المهاجم الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة بيسراه في سقف الشباك، مسجلاً هدفه الأول منذ شهر ونصف (90)، قبل أن يضيف الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو الرابع في الوقت بدل الضائع.