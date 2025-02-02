الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك يعلن تعاقده مع لاعب فاركو

الزمالك يعلن تعاقده مع لاعب فاركو
2 فبراير 2025 18:37

 
القاهرة (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
دعوات لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
الزمالك يعلن عن «الصفقة الثانية»

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع محمود جهاد، لاعب وسط فاركو، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي اليوم الأحد أن محمود جهاد وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.
وقال إن التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يذكر أن محمود جهاد هو أولي صفقات الزمالك المصري الشتوية، وسوف يعلن خلال ساعات عن ضم أحمد حسام مدافع فريق الجونة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة في ترتيب الدوري المصري، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بيراميدز، وبفارق الأهداف خلف الأهلي صاحب المركز الثاني.

مصر
الدوري المصري
الزمالك
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
علوم الدار
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
اليوم 13:51
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 13:45
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©