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الرياضة

أحداث شغب في الدوري الإيطالي

أحداث شغب في الدوري الإيطالي
2 فبراير 2025 19:02

 
روما (د ب أ)

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أصيب 11 شخصاً فيما تم القبض على ثمانية آخرين، بعد أن أوقفت مجموعة من الجماهير قطاراً يقل جماهير فريق منافس، واشتبكت معهم بعد مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
وذكرت الشرطة الإيطالية أن الواقعة كانت عقب نهاية مباراة أودينيزي وفينيتسيا، والتي انتهت بفوز أودينيزي 3-2، وحاولت جماهير أودينيزي أولاً منع القطار الذي كان يقل 400 مشجع لفينيتسيا من مغادرة المحطة في مدينة أوديني، وذلك من خلال إلقاء القنابل الدخانية وإشعال الألعاب النارية.
وحينما لم يمنع ذلك القطار من المغادرة، قامت مجموعة من الجماهير وصل عددهم إلى 50 شخصاً بالسير على القضبان الحديدية، مما اضطر سائق القطار إلى إيقافه اضطرارياً، ثم اشتبكت جماهير أودينيزي مع جماهير الفريق المنافس لمدة ساعة تقريباً، قبل أن يتم السيطرة على الوضع، ويكون القطار قادراً على التحرك. وقالت الشرطة إن اثنين من عناصر الشرطة كانا من بين المصابين، فيما كان خمسة من المقبوض عليهم مواطنين نمساويين، حيث شاركت جماهير فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في القتال إلى جانب جماهير أودينيزي.
وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن هجوم متوقع من جماهير أودينيزي على جماهير فينيتسيا، رداً على ما حدث منهم في مباراة الذهاب التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أودينيزي
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