منتخب السلة «الثالث» في «دولية دبي»



علي معالي (دبي)



فاز منتخب السلة بالمركز الثالث للمرة الأولى، في بطولة دبي الدولية، وذلك بعد اعتذار «سترونج جروب» الفلبيني عن عدم خوض مباراة «الميدالية البرونزية»، في البطولة التي جرت منافساتها على صالة نادي النصر في دبي.

قدم منتخبنا في «النسخة 34» أداءً استثنائياً، بعد المستوى الجيد في عدد كبير من المباريات، خاصة في دور الثمانية عندما تفوق على أهلي طرابلس الليبي الذي يضم بين صفوفه أجانب على أعلى مستوى.

ونجح الدكتور منير بن الحبيب مدرب المنتخب، ومعه الجهاز المعاون، سعيد عتيق، وجاسم عبدالرضا «مدربان»، وراشد عبدالله مديراً للمنتخبات، في تهيئة اللاعبين بالشكل المناسب لهذه النسخة، التي جاءت في توقيتها المناسب تماماً، حيث يستعد منتخبنا لخوض الجولة الثالثة في تصفيات كأس آسيا 2025، والمقرر إقامتها في السعودية، حيث يلتقي سوريا ولبنان 21 و24 فبراير.

وأظهر منتخبنا مستوى متميزاً، خاصة الشاب حامد عبداللطيف، وخبرة قيس عمر، وعمر خالد، وجاسم محمد، وموهبة حسن عبدالله، ومعه ديماركو.

وأشاد عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، بالتحسن الكبير لمستوى اللاعبين من مباراة إلى أخرى، وقال: «بطولة جاءت في توقيت مناسب تماماً، وتدرج المستوى، حتى المحطتين الأخيرتين أمام أهلي طرابلس في دور الثمانية وبيروت اللبناني في المربع الذهبي، وقدمنا فيهما أداءً راقياً، وغاب عن المنتخب في البطولة راشد ناصر للمرض، ويعود مع بدء المعسكر الجديد للمرحلة المقبلة.