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الرياضة

برشلونة يقلص المسافات في سباق «الليجا»!

برشلونة يقلص المسافات في سباق «الليجا»!
2 فبراير 2025 19:23

 
برشلونة (رويترز)

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سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفاً في الشوط الثاني، ليقود برشلونة إلى الفوز 1- صفر على ألافيس، ليقلص الفريق الكتالوني صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الفارق الذي يفصله خلف ريال مدريد المتصدر إلى أربع نقاط.
وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد، عندما لعب لامين يامال عرضية، اصطدمت بناويل تيناليا لتصل الكرة إلى المهاجم البولندي الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 61.
واضطر جابي وتوماس كونشني لمغادرة الملعب، إثر تصادمهما بالرأس في وقت مبكر من المباراة التي جاءت بدايتها بطيئة.
وتعرض ألافيس لثاني خسارة في الدوري منذ تولي إدواردو كوديت تدريبه في ديسمبر الماضي، ولا يزال في المركز 18 بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، فيما وصل برشلونة إلى النقطة 45 بعد 22 مباراة.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
ريال مدريد
ليفاندوفسكي
لامين يامال
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