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الرياضة

1000 مشارك في «لي تاب دبي» للدراجات

1000 مشارك في «لي تاب دبي» للدراجات
2 فبراير 2025 20:05

 
دبي (الاتحاد)


شارك أكثر من 1000 دراج من الرجال والنساء، من بينهم أكثر من 250 مشاركاً من خارج الدولة، في سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس»، الذي استضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وحضر السباق وتوج الفائزين سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، فيما ألقت صفية الصايغ، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الكلمة الافتتاحية للحدث، وأعطت شارة انطلاق السباق، وتابعت مجرياته، وصولاً إلى خط النهائي ومنصة التتويج، كما حضر فعاليات السباق فيروز القاضي، المدير العام لشركة بيلوتون للفعاليات المنظمة للحدث.
وقال سعيد حارب: «سعداء بالمشاركة الواسعة للدراجين وخاصة الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة في السباق الشهير الذي يجمع بين فخامة وروعة وجمال مدينة دبي وبين عراقة وتقاليد واسم طواف فرنسا (تور دي فرانس) الأشهر في العالم، وعاش فيه المتسابقون أجواء المنافسة القوية، واستمتعوا بمشاهدة أجمل المعالم السياحية، ومروا خلاله في مناطق متنوعة تم اختيار مسارها بعناية، بداية من حي دبي للتصميم الذي يعد من أرقى المناطق في دبي، مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة، وكذلك منطقة المرموم التي تضم أكبر محمية طبيعية بالعالم التي تضم مسارات عالمية مخصصة للدراجات وسط البحيرات الصناعية الفريدة وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي التي أصبحت ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة».

 

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وأضاف: «تحظى رياضة الدراجات الهوائية باهتمام كبير ودعم من القيادة الرشيدة، حتى أصبحت دبي من أهم مدن العالم الداعمة للرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، حيث تستضيف دبي العديد من بطولات الدراجات الهوائية العالمية والدولية والمحلية على مدار العام، وتنظم 6 بطولات دراجات هوائية فقط في فبراير الجاري، ويشارك فيها آلاف الدراجين من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية الذين يحرصون على الحضور إلى دبي والمشاركة في الفعاليات والاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير، ومضامير الدراجات الهوائية التي يبلغ طول مساراتها إلى 544 كيلومتراً، والتي تربط معظم مناطق وأحياء دبي ببعضها».
وفاز السوري إبراهيم الرفاعي المقيم في الإمارات، بلقب النسخة الأولى من سباق لي تاب دبي، بعد منافسة قوية في السباق، تلاه إيفان كورمشتشيكوف في المركز الثاني، وحل دانيل كونوتوب في المركز الثالث.
وفي منافسات السيدات، فازت أولها شيكل بالمركز الأول، وابتسام زايد في المركز الثاني، وأوليفوجا باليسيسيتي في المركز الثالث، وكانت دارسي مينتون البالغة من العمر 15 عاماً واحدة من أصغر الفائزات الإناث، حيث فازت بالمركز الأول في سباق 50 كم.

الإمارات
دبي
الدراجات الهوائية
مجلس دبي
سعيد حارب
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