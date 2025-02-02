«اليابانية الصغيرة» تفجر المفاجأة في «مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات»

أبوظبي (وام)



اكتمل عقد اللاعبات المتأهلات إلى دور الـ32 من «النسخة الثالثة» لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، والمقامة حالياً في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتستمر إلى 8 فبراير الجاري، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت مظلة رابطة محترفات التنس.

وشهدت المنافسات ختام التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى الدور الـ32 الذي ينطلق يوم الاثنين، فوز كل من الأميركية صوفيا كينين، على الروسية فيرونيكا كودير ميتوفا 7-6، و6-2، وفوز مواطنتها مكارتني كيسلر، على الصربية تيودورا كوستوفيتش 6-4 و6-2.

كما فازت أيضاً الأميركية كاتي فولينتس، على الأسترالية داريا سيفيل 7-6 و6-3، وفازت المكسيكية ريناتا زاروزيا على التركية زينب شونميز 6-1 و 6-2، وفازت البريطانية سونيا كارتال على اليابانية مايوكا يوشيجيما 6-1 و6-4.

وفي أولى مفاجآت البطولة، فازت اليابانية سونوبي واكانا «17 عاماً» والمصنفة 834 عالمياً، بحسب رابطة محترفات التنس، على الإسبانية كريستينا بوكشا المصنفة 25 عالمياً، 6-3، و6-3.

وتقام يوم الاثنين 5 مواجهات في دور الـ32، تجمع الأولى بين اليابانية سونوبي واكانا مع الصينية يوان، والأميركية كيسلر مع مواطنتها آشلي كروجر، والفرنسية كارولين جارسيا مع النيوزيلندية لولو سون، والروسية ليودميلا سامسونوفا مع مواطنتها كوديرميتوفا.