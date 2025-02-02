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الرياضة

كريستال يعمق جراح «اليونايتد» في «أولد ترافورد»

كريستال يعمق جراح «اليونايتد» في «أولد ترافورد»
2 فبراير 2025 20:24

 
مانشستر (رويترز) 

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تواصلت متاعب مانشستر يونايتد على ملعبه هذا الموسم، وخسر 2-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم أن «اليونايتد» كان يسعى لتحقيق رابع انتصار توالياً في كل المسابقات، فإن كريستال كان الفريق الأفضل في الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص.
وتمكن الفريق الضيف أخيراً في هز الشباك في الدقيقة 64، عندما انقض جان-فيليب ماتيتا على كرة مرتدة من العارضة، ليضعها في الشباك، ويمنح فريقه تقدماً مستحقاً.
وضغط «اليونايتد» أملاً في إدراك التعادل، لكن ماتيتا سجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليتكبد «اليونايتد» خسارته السابعة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، ويظل في المركز 13، بفارق مركز واحد خلف كريستال بالاس.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
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