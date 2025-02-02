سيارة «الفورمولا-1» بـ53 مليون دولار!



برلين (أ ف ب)



بيعت سيارة مرسيدس دبليو196 ستريملاينر قادها أسطورتا بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» الراحلان الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو والإنجليزي سترلينج موس، في مزاد في مدينة شتوتجارت الألمانية بمبلغ قياسي بلغ 53 مليون دولار.

وفاز فانجيو، بطل العالم 5 مرات، خلف مقود هذه السيارة في سباق جائزة ألأرجنتين الكبرى عام 1955، في حين قادها موس أحد أشهر السائقين الذين لم يفوزوا بلقب الفئة الأولى، حيث حل وصيفاً للبطل في أربع مناسبات، خلال جائزة إيطاليا الكبرى في العام ذاته، وحقق على متنها أسرع لفة في السباق.

وبات طراز مرسيدس دبليو196 ستريملاينر أغلى سيارة «الفورمولا-1» تم بيعها على الإطلاق، محطماً الرقم القياسي السابق لطراز مرسيدس دبليو196 آر، والذي بيع بـ24.20 مليون دولار في عام 2013.

وأقيم المزاد في متحف مرسيدس بنز في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا. وقدّم المشتري العرض الفائز عبر الهاتف، بشرط عدم الكشف عن هويته.

ولا يزال سعر البيع أقل بكثير من أعلى مستوى على الإطلاق لسيارة، على الرغم من أن الأسعار المدفوعة للطرازات القديمة ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

في عام 2022، وصل سعر سيارة مرسيدس بنز أس أل آر كوبيه نادرة عام 1955 من مجموعة الشركة المصنعة إلى أكثر من 139 مليون دولار في مزاد، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018 لسيارة فيراري 250 جي تي أو.

وقال بائعو دار سوثبي للمزادات إن طراز مرسيدس دبليو196 ستريملاينر كان واحداً من أربعة أمثلة كاملة معروفة لهذا الطراز، وهو الأول الذي يتم بيعه لمشتر خاص.

تبرعت مرسيدس بنز بالسيارة إلى متحف حلبة إنديانابوليس موتور سبيداوي الأميركية في عام 1965.

كانت واحدة من 11 سيارة تم بيعها بواسطة المتحف في خطة تهدف إلى تخفيض سعته.

وصفت دار سوثبي سيارة دبليو 196 بأنها «واحدة من أندر وأجمل سيارات البطولات على الإطلاق» و«واحدة من أعظم إنجازات مرسيدس بنز».