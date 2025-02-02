توتنهام.. «المصالحة»!



لندن (د ب أ)



عاد توتنهام إلى طريق الانتصارات، بالفوز خارج أرضه على برينتفورد 2-صفر، ضمن الجولة 24 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أنهى توتنهام الشوط الأول متفوقاً بهدف ذاتي سجله فيتالي جانيلت لاعب برينتفورد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، عزز السنغالي بابا ماتار سار تفوق الفريق اللندني بهدف ثانٍ في الدقيقة 87.

بهذا الفوز كسر توتنهام سلسلة من أربع هزائم متتالية، وحقق فوزه الثامن في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية لفريق توتنهام قبل مواجهتين في غاية الصعوبة خارج أرضه عندما يلاقي ليفربول في إياب قبل نهائي كأس الرابطة يوم الخميس المقبل، وبعدها بثلاثة أيام سيحل ضيفاً على أستون فيلا في كأس الاتحاد.

أما برينتفورد، فتلقى خسارته رقم 11 في الدوري هذا الموسم ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.