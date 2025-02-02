181 لاعباً في ملتقى الشارقة لألعاب القوى للمعاقين



الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت «النسخة الـ13» من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين حتى 4 فبراير الجاري، بمشاركة 181 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في 70 مسابقة متنوعة.

وأُقيمت مسابقات البطولة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، بحضور عدد كبير من المسؤولين بالدوائر الحكومية والأندية الرياضية الإماراتية، والرعاة للملتقى.

وشهدت الفرق الإماراتية تألقاً كبيراً، إذ حصد لاعب نادي العين لأصحاب الهمم محمد الكعبي الميدالية الذهبية في مسابقة القرص، وحصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عباد علي على البرونزية في مسابقة القرص، وفازت مريم الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين بالذهبية في مسابقة الجلة، وحصلت مريم المطروشي من نادي خورفكان للمعاقين في منافسات الجلة على الفضية، فيما نالت لاعبة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم خديجة السويدي الميدالية الفضية في مسابقة الجلة، وحصلت فاطمة الكيبالي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث في مسابقة الجلة.

وحققت رحمة عاصم من نادي الثقة للمعاقين في منافسات الجري 100 متر فئة T35l37l36 الميدالية البرونزية.

وعبر يوسف الدوبي، مدير البطولة، عن فخره الكبير بالاهتمام الذي تحظى به البطولة من قبل القيادة الرشيدة بالشارقة، مهنئاً الفائزين بمسابقات البطولة في اليوم الأول من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والتي شهدت منافسات قوية ومثيرة بين جميع المشاركين، مما عكس مستوى الاحترافية العالي والروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعبون، مؤكداً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية، من شأنها أن ترفع من مستوى اللياقة لدى اللاعبين، وترفع من تصنيفهم الدولي من خلال احتكاكهم مع لاعبين وأبطال من مختلف دول العالم ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

وأضاف: «فخورون بما تحقق في اليوم الأول من أداء متميز، سواء من حيث التنظيم أو من خلال التحديات التي قدمها اللاعبون في مختلف المسابقات، ونتطلع إلى استكمال البطولة بروح عالية من التنافس والإيجابية، ونوجه شكرنا لجميع اللاعبين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في المنافسات، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق في المسابقات خلال أيام الملتقى، حيث سنبقى ملتزمين خلال الملتقى بتقديم كل ما هو أفضل لدعم رياضة ذوي الإعاقة».