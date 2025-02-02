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الرياضة

الزمالك يعلن عن «الصفقة الثانية»

الزمالك يعلن عن «الصفقة الثانية»
2 فبراير 2025 20:51

 
القاهرة (د ب أ) 

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الزمالك يعلن تعاقده مع لاعب فاركو

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع أحمد حسام، قادماً من الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أن أحمد حسام وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.
وقال: «يأتي التعاقد مع أحمد حسام في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية».
وأصبح أحمد حسام هو ثاني لاعب يضمه الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما أعلن عن تعاقده مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي وحامل اللقب الأهلي، وبفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر.

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