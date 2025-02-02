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الرياضة

نيس يهدر نقطتين في «السباق الأوروبي»

نيس يهدر نقطتين في «السباق الأوروبي»
2 فبراير 2025 21:01

 
تولوز (أ ف ب)

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أهدر نيس نقطتين ثمينتين في السباق إلى المراكز الأوروبية، بتعادله مع مضيفه تولوز 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم نيس عبر مهاجمه جايتان لابورد (18 من ركلة جزاء)، وأدرك تولوز التعادل في الوقت القاتل، إثر خطأ فادح من حارس الفريق الضيف البولندي مارتشين بولكا الذي التقط الكرة، بعد ركلة حرة، وأفلتت منه أمام المدافع الأميركي مارك ماكينزي الذي تابعها في الشباك (84).
وتخلى نيس الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة عن المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطة عن ليل الفائز على سانت إتيان 4-1.
في المقابل، واصل تولوز هدر النقاط في سلسلة من أربع مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.
ويخوض نيس أسبوعاً مهماً، حيث سيحلّ ضيفاً على سانت بريو من الدرجة الرابعة في ثمن نهائي الكأس الأربعاء، قبل أن يستقبل لنس، أحد منافسيه على المراكز الأوروبية في الدوري، السبت.
من ناحيته، يستضيف تولوز نظيره جانجون من الدرجة الثانية في الكأس.

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