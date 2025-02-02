الفجيرة «بطل الشتاء» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

اقتنص الفجيرة صدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بفوزه أمام ضيفه مجد، فيما تغلب دبا على مضيفه الجزيرة الحمراء 4- صفر، وفاز الذيد على الحمرية 1-0، في ختام «الجولة 15»، ونهاية الدور الأول.

وقاد هدف ساندر جمال، لاعب وسط الفجيرة، ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفاً، فريقه إلى حصد النقاط الثلاث أمام مجد، واقتناص صدارة الترتيب ولقب «بطل الشتاء»، على حساب منافسيه المباشرين العربي «الوصيف»، والظفرة «الثالث»، بعد تعادلهما بدون أهداف.

في المقابل، تفوق دبا على مضيفه الجزيرة الحمراء بـ «رباعية» حملت توقيع دياجو دا سيلفا في الدقيقة 9، ويسلي براجا في الدقيقة 21، وألاس جوميز «هدف عكسي» في الدقيقة 67، ومحمد الحمادي في الدقيقة 82، ليرفع «النواخذةّ» رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بالتساوي مع حتا «الرابع»، فيما بقى الجزيرة الحمراء برصيد 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وشهدت مواجهة الحمرية وضيفه الذيد هدفاً عكسياً ثانياً في ختام الجولة، سجله حمد الجسمي مدافع الحمرية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13، ليمنح الضيوف الفوز 1-0، ورفع الذيد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، مقابل 13 نقطة للحمرية «العاشر».