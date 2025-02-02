مانشستر يونايتد.. «رقم سلبي» بعد 130 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



تعرض مانشستر يونايتد للهزيمة السابعة على أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفضل «ثنائية» جان فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، ليعادل «الشياطين» بذلك أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بـ «البريميرليج».

وتخطى كريستال بالاس فريق اليونايتد في الترتيب، بفوزه 2-0 على ملعب «أولد ترافورد» بفضل هدفين من جان فيليب ماتيتا في الشوط الثاني.

وفاز «اليونايتد» بـ4 مباريات فقط من أصل 13 مباراة في الدوري الإنجليزي تحت قيادة روبن أموريم منذ مباراته الأولى في نوفمبر.

فيما كانت الهزيمة هي السابعة لـ «مان يونايتد» على أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل أسوأ حصيلة له على الإطلاق في موسم من المسابقة بالتساوي مع موسم 2013-2014.

وخسر «اليونايتد» 7 مباريات من أول 13 مباراة له على أرضه في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم في هذه المرحلة من الدوري، إلى جانب موسم 1893-1894 «7 هزائم على أرضه في 13 مباراة»، أي منذ 130 عاماً!