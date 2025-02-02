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الرياضة

«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط

«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
2 فبراير 2025 21:29

 
فرانكفورت (أ ف ب)

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أنقذ «البديل» التركي دجان أوزون فريقه أينتراخت فرانكفورت من الخسارة على أرضه، بتسجيله هدف التعادل أمام فولفسبورج 1-1، في ختام المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وافتتح فولفسبورج التسجيل عبر النيران الصديقة، بعدما سجل المدافع البرازيلي توتا هدفاً في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في وقت مبكر من الشوط الثاني (50)، قبل أن يسجل أوزون بعد 13 دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب برأسه هدف التعادل (81).
وبدا فرانكفورت الذي مُني بخسارة أمام روما الإيطالي 0-2 في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عاجزاً عن دك شباك ضيفه، فافتقر إلى السلاسة والقوة الهجومية التي جعلته يحتل المركز الثالث هذا الموسم.
بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، استغل فرانكفورت وتوتا كرة طويلة غير خطيرة، حيث تحت ضغط الجزائري محمد عمورة أسكن البرازيلي الكرة عن طريق الخطأ في شباك حارسه كيفن تراب.
وقبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، مرر البديل لاعب الوسط الفرنسي جان ماتيو باهويا (19 عاماً) عرضية إلى البديل الآخر أوزون، البالغ 19 عاماً أيضاً، تطاول لها برأسه من مسافة قريبة ليعادل النتيجة.
وكاد أوزون أن يفعلها في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدته علت العارضة.
ورفع فرانكفورت رصيده في المركز الثالث إلى 38 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يستضيف هوفنهايم في ختام هذه الأمسية، وبفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.
من ناحيته، تقدم فولفسبورج إلى المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الفائز على هايدنهايم 2-1 أيضاً.

الدوري الألماني
البوندسليجا
أينتراخت فرانكفورت
فولفسبورج
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