موراتا يختار ناديه الجديد



ميلانو (أ ف ب)

بات ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، على وشك الانتقال إلى جالطة سراي على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، بعد أن أعلن بطل تركيا بدء المفاوضات بين الناديين.

وقال جالطة سراي في بيان قصير على وسائل التواصل الاجتماعي «بدأت المفاوضات الرسمية لإعارة ألفارو موراتا».

ويقترب قائد منتخب إسبانيا من مغادرة ميلان لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منذ التوقيع معه، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني في الصيف خلفا للمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ستة أهداف فقط في 24 مباراة، في جميع المسابقات مع ميلان.

من المقرر أن يعلن ميلان عن تعاقده مع المهاجم الدولي المكسيكي سانتياجو خيمينيز من فينورد الهولندي مقابل 32 مليون يورو (33 مليون دولار)، حيث وصل لإتمام الصفقة.

وقال المهاجم الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار مالكي ميلان صندوق الاستثمار الأميركي ريد بيرد «لقد استثمرنا كثيراً خلال فترة الانتقالات هذه، مع رحيل دافيدي كالابريا ووصول الإنجليزي كايل ووكر في الدفاع، ورحيل ألفارو مع وصول خيمينيز في الهجوم».