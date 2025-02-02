بيروت بطل «دولية دبي» للسلة



علي معالي (دبي)



تُوج بيروت اللبناني بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها رقم 34، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس 80-72، في مباراة قوية ومثيرة في البطولة التي جرت منافساتها على صالة نادي النصر بدبي، وفرض فيها الفريق اللبناني نفسه بقوة، وسط حضور جماهيري كبير.

وبات بيروت البطل الـ 22 تاريخياً في سجلات البطولة، كما شهد اليوم الختامي، حصد منتخبنا النتيجة الأبرز بتاريخ مشاركاته في البطولة التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى عام 1989، بإحرازه الميدالية البرونزية، عقب اعتباره فائزاً بنتيجة 20-0، بعد اعتذار «سترونج جروب» الفلبيني عن لقاء المركز الثالث.

قام بتتويج الفرق الفائزة، اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة، يرافقه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ووسط حضور كبير من رؤساء الاتحادات العربية، وتُوج الدكتور منير بن الحبيب مدرب منتخبنا بلقب أفضل مدرب.