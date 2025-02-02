سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين في بطولة الشرقية من كلباء للتجديف



الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ختام بطولة الشرقية من كلباء للتجديف 2025 في نسختها الأولى والتي أقيمت على شاطئ مدينة كلباء.

وشاهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والحضور في بداية حفل التكريم، عرضاً مرئياً تناول انطلاقة البطولة وما حفلت به من أجواء حماسية.

وتفضل سموه بتكريم رعاة البطولة والشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المختلفة.



كما كرّم سمو نائب حاكم الشارقة الفائزين في المسابقات المختلفة، وهم: في مسابقة صيد الأسماك فئة الكنعد، فاز بالمركز الأول عبد الرحيم راشد الزيودي على القارب «طوفان»، وسيف سلطان راشد الشخصي الزعابي، بالمركز الثاني على القارب «عابر الأمواج»، بينما فاز بالمركز الثالث سعيد راشد الشخصي على القارب «فتح الخير»، كما فاز جمال محمد عبد الله عثمان النقبي على القارب «الوحش» بجائزة أكبر سمكة كنعد.

وفي فئة صيد أسماك اليودر- التونه، فاز بالمركز الأول نايف سعيد سيف النقبي على القارب «الجميرا»، وفاز إبراهيم سيف راشد النقبي بالمركز الثاني على القارب «الأهوب»، بينما فاز بالمركز الثالث جمال راشد النقبي على القارب «رابح»، كما فاز محمد حسن محمد السعدي على القارب «الهاشمي» بجائزة أكبر سمكة يودر- تونه.

وفي مسابقة البطولة للتجديف في الفئة المفتوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فاز النوخذة حميد بن سالم بن حميد البحري على القارب «بلعرب» من عُمان بالمركز الأول، وفاز النوخذة جابر محمد جابر على القارب «برق» من الإمارات بالمركز الثاني، بينما فاز النوخذة أحمد إبراهيم الفلاسي على القارب «الذهب 1» من الإمارات بالمركز الثالث.

وفي مسابقة البطولة للتجديف في فئة المواطنين، فاز كل من النوخذة حميد فارس سعيد المسماري على القارب «الياه» بالمركز الأول، وفاز النوخذة سالم سعيد عبيد الكندري على القارب «وادي سهم» بالمركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث النوخذة ناصر غاصب المسماري على القارب «الياه2».

وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، بهدية تذكارية من اللجنة المنظمة للبطولة، كما تفضل سموه بتسلّم هدية تذكارية على حضور سموه وتشريفه حفل ختام البطولة وتكريم الفائزين.

وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قد تجوّل في المعرض المقام على هامش البطولة، والذي تضمن العديد من المشاركات الخاصة في القرية التراثية التي اشتملت على أقسامٍ متنوعة ومختلفة، تعكس أبرز ما تحتويه الحياة البحرية والحرف التراثية، مثل صناعة القراقير والشوش، إلى جانب الفعاليات والورش المخصصة للأطفال.

وزار سموه المعرض البحري الذي يقدم العديد من المعلومات حول ملابس الغوص والنباتات البحرية وغيرها، ومتحف حميد علي الزعابي البحري ضمن جناح معهد الشارقة للتراث، وجناح جمعية الصيادين، كما تابع سموه والحضور عرضاً للعبة شدّ الحبل وجانب من مزاد للسمك كما كان يُدار في السابق ومجموعة من ألعاب الأطفال التراثية، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية التراثية الخاصة بالأهازيج البحرية وفرق العيالة والليوه والفرقة الحربية التي تعد جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.