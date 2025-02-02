الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الخامسة في «طواف العلا»

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الخامسة في «طواف العلا»
2 فبراير 2025 23:00

 
العلا (وام)

أخبار ذات صلة
«ملتـقى السفـراء» يبـدأ أعماله اليـوم
الإمارات تجهز مخيم إيواء كبيراً للنازحين في شمال غزة

اختتم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في طواف العلا بالمملكة العربية السعودية، بحصول لاعبه سيباستيان مولانو على المركز الثالث في المرحلة الخامسة، بعد انطلاقة سريعة نحو خط النهاية، كادت تمنحه أول انتصار له في عام 2025، بفارق ضئيل عن المركز الأول.
وشهدت المرحلة الخامسة، التي امتدت حتى حلبة كأس العلا للهجن، تفوق الإيطالي ماتيو موسكيتي دراج فريق «كيو 36 برو» على، مولانو وديلان جروينفيجن دراج فريق «جايكو- العلا، ليعزز بذلك الفوز بالتصنيف العام الذي تحقق لمصلحة توم بيدكوك دراج فريق «كيو 36 برو».
وقدم مولانو انطلاقة قوية في المسار المستقيم الأخير بفضل مساعدة إيفو أوليفيرا الذي أوصل الكولومبي السريع إلى 250 متراً من خط النهاية، ومع ذلك أثبت موشيتي وجروينفيجن أنهما أسرع بفارق ضئيل عند عبور خط النهاية.
وقال مولانو في تصريح له: «يعود الفضل اليوم للفريق وخاصة لإيفو أوليفيرا، كان يوماً صعباً بسبب الرياح، وكان عدد المتسابقين الذين وصلوا إلى خط النهاية قليلاً جداً».

الإمارات
السعودية
الدراجات الهوائية
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
علوم الدار
«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
اليوم 13:51
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 13:45
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©