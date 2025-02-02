«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الخامسة في «طواف العلا»



العلا (وام)

اختتم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في طواف العلا بالمملكة العربية السعودية، بحصول لاعبه سيباستيان مولانو على المركز الثالث في المرحلة الخامسة، بعد انطلاقة سريعة نحو خط النهاية، كادت تمنحه أول انتصار له في عام 2025، بفارق ضئيل عن المركز الأول.

وشهدت المرحلة الخامسة، التي امتدت حتى حلبة كأس العلا للهجن، تفوق الإيطالي ماتيو موسكيتي دراج فريق «كيو 36 برو» على، مولانو وديلان جروينفيجن دراج فريق «جايكو- العلا، ليعزز بذلك الفوز بالتصنيف العام الذي تحقق لمصلحة توم بيدكوك دراج فريق «كيو 36 برو».

وقدم مولانو انطلاقة قوية في المسار المستقيم الأخير بفضل مساعدة إيفو أوليفيرا الذي أوصل الكولومبي السريع إلى 250 متراً من خط النهاية، ومع ذلك أثبت موشيتي وجروينفيجن أنهما أسرع بفارق ضئيل عند عبور خط النهاية.

وقال مولانو في تصريح له: «يعود الفضل اليوم للفريق وخاصة لإيفو أوليفيرا، كان يوماً صعباً بسبب الرياح، وكان عدد المتسابقين الذين وصلوا إلى خط النهاية قليلاً جداً».