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الرياضة

الدنمارك تحتفظ بلقب بطولة العالم لليد

الدنمارك تحتفظ بلقب بطولة العالم لليد
2 فبراير 2025 23:13

 
باروم (د ب أ)

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تُوج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي 32-26، في نهائي النسخة التي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-12، ووسع الفارق إلى 6 أهداف في الشوط الثاني لُيتوج باللقب بجدارة واستحقاق.
وتُوج منتخب كرواتيا بلقب وحيد في مونديال 2003 بالبرتغال.
خسر المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة، بعدما حقق الميدالية الفضية في أعوام 1995 بأيسلندا و2005 في تونس و2009 في كرواتيا.
واكتسح منتخب الدنمارك جميع منافسيه في النسخة الحالية من كأس العالم محققاً 9 انتصارات متتالية حيث فاز على الجزائر وتونس وإيطاليا في الدور التمهيدي، وتجاوز ألمانيا وسويسرا والتشيك في الدور الرئيسي
وفي الأدوار الإقصائية، فاز أبطال العالم على البرازيل والبرتغال، وأخيراً كرواتيا في النهائي. أما منتخب كرواتيا، فقد تلقى خسارته الثانية بعد الهزيمة أمام منتخب مصر في الدور التمهيدي.
في المقابل، حققت كرواتيا 7 انتصارات أمام البحرين والأرجنتين في الدور التمهيدي ثم الفوز على الرأس الأخضر وأيسلندا وسلوفينيا في الدور الرئيسي قبل الإطاحة بمنتخب المجر وفرنسا من الأدوار الإقصائية.

الدنمارك
كرواتيا
كرة اليد
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