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الرياضة

«الدقيقة 94» تنقذ الإنتر من قبضة ميلان في «ديربي الغضب»!

«الدقيقة 94» تنقذ الإنتر من قبضة ميلان في «ديربي الغضب»!
2 فبراير 2025 23:30

 
روما (د ب أ) 

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خطف إنتر ميلان تعادلاً صعباً مع غريمه ميلان 1-1، في «ديربي الغضب»، ضمن «الجولة 23» من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.
وتقدم ميلان عن طريق تياني رايندرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك ستيفان دي فري التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وجاءت هذه النتيجة لتمنع ميلان من الفوز الثالث على التوالي على حساب الإنتر، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2-1، ثم تغلب عليه في سيناريو مثير بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية الشهر الماضي.

الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
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