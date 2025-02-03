سان جيرمان ينافس البايرن على ضم «الفتى الذهبي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تغلق سوق الانتقالات الشتوية أبوابها في الثانية عشرة من مساء اليوم، من دون أن يشهد «الميركاتو» صفقات «سوبر» باستثناء صفقة المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، والجورجي كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان قادماً من نابولي الإيطالي.

وتبدأ الأندية الأوروبية في تحديد طلباتها من الآن من أجل بدء التفاوض مع اللاعبين الذين تسعى لضمهم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية موسم 2024-2025.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية وفرنسية أن المنافسة ستكون ضارية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على الفوز بالشاب الإنجليزي الواعد كوبي ماينو «19 عاماً» لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد متابعة دقيقة له ولإمكاناته الفنية والبدنية رغم صغر سنه، ورغم تدهور نتائج اليونايتد وتراجعه إلى المركز الـ13 في ترتيب «البريميرليج».

وقالت المصادر نفسها إن فينسنت كومباني المدير الفني للبايرن أبدى إعجابه الشديد بـ «الفتى الذهبي» الإنجليزي، وبنضجه الفني وتأثيره الواضح في الملعب، ما أهله للانضمام إلى منتخب «الأسود الثلاثة».

وفي المقابل يطمح باريس سان جيرمان بدوره إلى الحصول على خدمات ماينو بنهاية الموسم لتدعيم مشروعه الرياضي المستقبلي، والذي يستهدف ضم مواهب صغيرة السن والعمل على صقلها وتطويرها، حيث يرى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني أن مانيو يجسد مستقبل سان جيرمان ويتناسب مع فلسفته الكروية ونظرته للاعبين، الذين يجمعون بين المهارة الفنية والذكاء التكتيكي، والقدرة على التطور.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر صحفية قريبة من اليونايتد، أن ماينو يفكر بالفعل في خوض تحدٍ جديد، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها «الشياطين الحمر» هذا الموسم، مشيرة إلى أن سان جيرمان قد يبدي استعداده لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو، بنهاية الموسم، وهو رقم من الممكن أن يقنع إدارة اليونايتد بالسماح لـ «الفتى الذهبي» الصغير بالرحيل، وهو بالمناسبة رقم لا يقدرعليه بايرن ميونيخ ولن يقبله من الأساس.

بدأ كوبي ماينو، المولود في 19 أبريل 2005، مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد، بعد أن تخرج من الأكاديمية، وانضم للفريق الأول رسمياً في 2024، وفاز مع اليونايتد بكأس إنجلترا 2024، ووصل مع منتخب بلاده إلى نهائي بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، ولعب أول مباراة دولية له مع «الأسود الثلاثة» في 23 مارس 2024، كما سبق له اللعب لمنتخبات الشباب تحت 17 و18 و19سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2024.