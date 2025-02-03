الشارقة.. 50% «خانات شاغرة»!

سلطان آل علي (دبي)

مع دخول فترة الانتقالات الشتوية مراحلها الأخيرة، يثير نادي الشارقة تساؤلات حول استراتيجيته في تسجيل لاعبيه الأجانب والمقيمين، حيث لم يستغل سوى 8 خانات فقط من أصل 16 متاحة، ليكون الفريق الأقل في دوري أدنوك للمحترفين من حيث عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين.

ومع تبقي 8 أيام فقط على نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 11 فبراير الجاري، يجد الفريق نفسه أمام خيارين، إما تدعيم الصفوف والاستفادة من القوانين المتاحة، أو الاستمرار في سياسته الحالية التي قد تحمل بعض المخاطر خلال المراحل الحاسمة من الموسم.

ورغم أن أغلب الفرق استغلت الحد الأقصى من اللاعبين المسجلين، إلا أن الشارقة لا يزال النادي الوحيد في الدوري الذي لا يملك أي لاعب مقيم في قائمته الأساسية، بالرغم من أن الفريق يمتلك 5 أجانب مسجلين، إضافة إلى 3 لاعبين مقيمين ضمن فريق تحت 23 سنة، لكن هذا العدد لا يقارن بالأندية المنافسة التي عززت تشكيلاتها بلاعبين مقيمين مؤثرين في الفريق الأول، مما يزيد من خيارات المدربين ويوفر عمقاً إضافياً في القائمة.

الشارقة ليس فريقاً عادياً هذا الموسم، بل هو أحد أقوى الفرق وأكثرها ثباتاً في المستوى، حيث يتصدر دوري أدنوك للمحترفين، وبلغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، وهذه المنافسة الشرسة على أربع بطولات تتطلب قائمة متكاملة من اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات، ومع ذلك، لا يزال الفريق بعيداً عن استغلال كل الفرص المتاحة لتعزيز صفوفه.

بمقارنة الشارقة مع بقية الفرق، نجد أن معدل اللاعبين الأجانب والمقيمين في كل نادٍ هو 13 لاعباً، بينما استغلت فرق مثل عجمان وخورفكان الحد الأقصى بـ 16 لاعباً، وسجلت أندية مثل البطائح، الوحدة، كلباء، ودبا الحصن 14 لاعباً، حتى الفرق الكبرى مثل شباب الأهلي والجزيرة التي لم تصل إلى الحد الأقصى، تمتلك 12 لاعباً، في حين يملك كل النصر وبني ياس 11 لاعباً، ليبقى الشارقة أقل فريق في الدوري بـ 8 لاعبين فقط.

عدم استغلال كل الخانات قد يكون قراراً استراتيجياً من إدارة الشارقة، التي ربما فضلت التركيز على اللاعبين الأساسيين بدلاً من تسجيل أسماء لا تضيف الكثير للفريق، ومع ذلك، فإن الاستمرار بهذه السياسة حتى نهاية الموسم قد يشكل مخاطرة حقيقية، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من البطولات، حيث يصبح ضغط المباريات أكثر تأثيراً، والإصابات أو الإيقافات قد تضع الفريق في موقف صعب.