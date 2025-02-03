«جودو الإمارات» يحصد ذهبية وفضية في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب الجودو إنجازاً جديداً في ختام بطولة «باريس جراند سلام»، التي اختتمت مساء أمس في فرنسا، بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، بعد حصد ذهبية وفضية، خلال المنافسات الشرسة للبطولة.

وأهدى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، عرفاناً وتقديراً، لدعم قطاع الشباب والرياضة على مستوى الدولة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي لدورهم في تهيئة المناخ المناسب لكافه الرياضيين، مما أسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الرياضية الدولية.

وأكد الدرعي أن فوز منتخب الإمارات للجودو بذهبية وفضية في بطولة باريس الكبرى، وضعه في المركز الرابع على مستوى العالم بعد منتخب فرنسا مستضيف البطولة الذي شارك بـ 54 لاعباً ولاعبة ومنتخب اليابان الوصيف الذي يحمل لقب بطل العالم للجودو، وشارك بـ 20 لاعباً ولاعبة، ثم منتخب كوريا الجنوبية الثالث، فيما احتل منتخبنا المركز الرابع على مستوى بطولة باريس، التي ضمت منتخبات قوية، والثالث آسيوياً والأول عربياً، وأن هذا ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع، والتخطيط السليم لاعتلاء تلك المرتبة الرياضية الرفيعة، مما أسهم في وضع اسم دولة الإمارات في منصة التتويج الذهبية، وهو ما من شأنه أن يقرب منتخبنا من المشاركة في دورة لوس أنجلوس 2028.

وكانت جولة أمس في ختام البطولة، قد شهدت تتويج لاعبنا ظفار كوسوف بذهبية وزن تحت 100 كجم على حساب أبطال العالم والأولمبياد، وفي مقدمتهم البرازيلي جونكالفيس ليوناردو، الذي نال الميدالية الفضية، والهولندي كوريل المصنف الأول، وبطل العالم آداميان لاعب الاتحاد الدولي للجودو، والبرتغالي فونسيكا الرابع.

أما الميدالية الفضية لوزن تحت 81 كجم الذي ضم كوكبة من أبطال العالم والأولمبياد، فقد نالها لاعبنا طلال شفيلي الذي كان على بُعد 15 ثانية من الميدالية الذهبية، والتي نالها الكندي جوتييه درابو الذي استثمر خطأ لاعبنا طلال في اللحظات الأخيرة.

وفي ختام بطولة فرنسا الناجحة، شارك الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين عام اتحاد الجودو امين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة منتخبنا في تتويج الأبطال، بجانب العديد من أعضاء الاتحاد الدولي والفرنسي ورعاه البطولة.