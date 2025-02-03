الاصابة تبعد روديجر عن الريال 17 يوماً



مدريد (رويترز)

اعلن ريال مدريد إن مدافعه أنطونيو روديجر سيغيب عن الملاعب فترة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة بهدف أمام إسبانيول السبت الماضي وذلك قبل أسبوع حاسم في الموسم.

ولم يحدد الفريق موعد عودة قلب الدفاع، الذي غادر الملعب بعد ربع ساعة من البداية.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن روديجر سيغيب عن الملاعب لمدة 17 يوما على الأقل، وهو ما يعني غيابه عن مباراة دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا ضد ليجانيس، ومباراة القمة المحلية بالدوري أمام جاره أتليتيكو مدريد وذهاب المواجهة الفاصلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان «بعد الفحوصات التي خضع لها أنطونيو روديجر من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليمنى. سيتم ملاحظة تقدمه».

ويحل ريال مدريد متصدر الدوري ضيفا على ليجانيس بعد غد الأربعاء، قبل أن يستضيف أتليتيكو صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل ثم يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في 11 فبراير الحالي.