كأس رئيس الدولة للقدرة.. «تغطية استثنائية» على قناة «ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد قناة «ياس»، التابعة لشركة «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، لتقديم تغطية خاصة واستثنائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الحدث الذي ينطلق في قرية الإمارات العالمية للقدرة يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الاستوديوهات والبرامج والتقارير والمقاطع الترويجية الخاصة، التي بدأ بثها، بالإضافة إلى التغطية الحية والمباشرة للسباق عبر مراحله الست، ثم تغطية الفعاليات والاجتماعات والسباقات كافة التي تلي السباق.

وأتمت فرق عمل القناة الاستعدادات الفنية والتقنية كافة، لتقديم تغطية مميزة للمشاهدين تشمل جوانب البطولة كافة، وتبدأ تغطية «ياس» للحدث العالمي الكبير قبل انطلاقة السباق، من خلال مجموعة كبيرة من التقارير والفواصل، بالإضافة إلى سهرة مفتوحة مطولة، وفيلم وثائقي عن البطولة.



وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، أن قناة «ياس» ستقدم تغطية هي الأوسع للبطولة الكبيرة، كما عودت مشاهديها منذ عشر سنوات مع البطولة.

وأشار القبيسي إلى أن تغطية قناة ياس للبطولة تواكب الرؤية الإعلامية للشركة، وتهدف إلى تلبية تطلعات المشاهدين في جميع الفعاليات الرياضية التي تقدمها شركة «أبوظبي للإعلام»، ولا سيما الأحداث الكبرى والرئيسة، وفي مقدمتها بالطبع، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

وأضاف قائلاً: «نواصل بهذه التغطية ريادتنا لسباقات القدرة، والتي بدأت أساساً من قناة ياس بهذا الشكل والمستوى، فقناة ياس هي أول من نقل سباقات القدرة كاملة، وعلى الهواء مباشرة في حدث غير مسبوق على مستوى العالم كله، ومن هذه البطولة دشنت ياس الفكرة، وأبرزت الإبداع الذي انطلق من فهم لطبيعة السباق وأبعاده رغم طول مدته، لكن كان تحدياً خضناه، وحققنا فيه النجاح والتقدير، وأكدنا من خلاله مكانة الإمارات المتميزة في رياضة الفروسية».



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للإعلام» أن هذه التغطية تأتي ضمن استراتيجية شركة «أبوظبي للإعلام» لتعزيز المحتوى الإعلامي المتخصص في الرياضات كافة، وفي مقدمتها رياضة الفروسية، وسباقات القدرة، وغيرهما من الرياضات التي تغطيها الشركة وتواكبها، بالاستفادة من خبرة الواسعة لقناة ياس القناة في تقديم أفضل محتوى وأداء في هذا المجال ومع هذه الرياضات.

واختتم راشد القبيسي تصريحه قائلاً: «إن تغطيتنا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في عامه الخامس والعشرين، هو ترسيخ لمكانة دولة الإمارات في عالم الفروسية، بكل ما تحمله من قيمة وإرث، ويكفي أن نشير إلى أن البطولة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالفروسية وتطويرها، وتعزيز مكانتها، وتمكين أبطالها وبطلاتها، وهو ما نعمل في إطاره واثقين أن هذا الجهد سيقدم للمشاهدين تغطية شاملة وافية لكل أبعاد البطولة.

مكانة البطولة

من جانبه، قال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لها مكانة خاصة للغاية في قناة ياس، أولاً، لأنها تحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بكل ما يمثله هذا الاسم من قدر ومكانة، ثم لأن انطلاقة قناة ياس للمرة الأولى كانت من هذا الحدث، ومعه قبل عشر سنوات مضت، حين انطلقت قناة ياس للفضاء الإعلامي في 14 فبراير 2015، لتظل هذه البطولة هي حجر الأساس بالنسبة لنا، وتحمل مكانة خاصة لكل العاملين في قنوات أبوظبي الرياضية، وخاصة قناة ياس.

وأضاف السعدي: «كما عوّدنا مشاهدينا، نقدم في جميع الأحداث الكبيرة استثنائية متجددة مختلفة، تشمل الجوانب الموضوعية كافة، ونضيف إليها أبعاداً إعلامية جديدة، سواء على صعيد المحتوى، أو الشكل، وهو ما عملنا له في هذه التغطية، وسيراه المشاهدون في هذه النسخة من البطولة التي تجمع نخبة فرسان القدرة من كل دول العالم».