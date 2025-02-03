الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للقدرة.. «تغطية استثنائية» على قناة «ياس»

كأس رئيس الدولة للقدرة.. «تغطية استثنائية» على قناة «ياس»
3 فبراير 2025 11:41

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد قناة «ياس»، التابعة لشركة «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، لتقديم تغطية خاصة واستثنائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الحدث الذي ينطلق في قرية الإمارات العالمية للقدرة يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الاستوديوهات والبرامج والتقارير والمقاطع الترويجية الخاصة، التي بدأ بثها، بالإضافة إلى التغطية الحية والمباشرة للسباق عبر مراحله الست، ثم تغطية الفعاليات والاجتماعات والسباقات كافة التي تلي السباق.
وأتمت فرق عمل القناة الاستعدادات الفنية والتقنية كافة، لتقديم تغطية مميزة للمشاهدين تشمل جوانب البطولة كافة، وتبدأ تغطية «ياس» للحدث العالمي الكبير قبل انطلاقة السباق، من خلال مجموعة كبيرة من التقارير والفواصل، بالإضافة إلى سهرة مفتوحة مطولة، وفيلم وثائقي عن البطولة.

 


وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، أن قناة «ياس» ستقدم تغطية هي الأوسع للبطولة الكبيرة، كما عودت مشاهديها منذ عشر سنوات مع البطولة.
وأشار القبيسي إلى أن تغطية قناة ياس للبطولة تواكب الرؤية الإعلامية للشركة، وتهدف إلى تلبية تطلعات المشاهدين في جميع الفعاليات الرياضية التي تقدمها شركة «أبوظبي للإعلام»، ولا سيما الأحداث الكبرى والرئيسة، وفي مقدمتها بالطبع، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.
وأضاف قائلاً: «نواصل بهذه التغطية ريادتنا لسباقات القدرة، والتي بدأت أساساً من قناة ياس بهذا الشكل والمستوى، فقناة ياس هي أول من نقل سباقات القدرة كاملة، وعلى الهواء مباشرة في حدث غير مسبوق على مستوى العالم كله، ومن هذه البطولة دشنت ياس الفكرة، وأبرزت الإبداع الذي انطلق من فهم لطبيعة السباق وأبعاده رغم طول مدته، لكن كان تحدياً خضناه، وحققنا فيه النجاح والتقدير، وأكدنا من خلاله مكانة الإمارات المتميزة في رياضة الفروسية».

 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للإعلام» تكشف عن دراما الرعب والتشويق «كائنات»
بالشراكة مع «الثقافة والسياحة» و«أبوظبي للإعلام».. منصة «الثريا 2025» تختتم فعالياتها بنجاح لافت


وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للإعلام» أن هذه التغطية تأتي ضمن استراتيجية شركة «أبوظبي للإعلام» لتعزيز المحتوى الإعلامي المتخصص في الرياضات كافة، وفي مقدمتها رياضة الفروسية، وسباقات القدرة، وغيرهما من الرياضات التي تغطيها الشركة وتواكبها، بالاستفادة من خبرة الواسعة لقناة ياس القناة في تقديم أفضل محتوى وأداء في هذا المجال ومع هذه الرياضات.
واختتم راشد القبيسي تصريحه قائلاً: «إن تغطيتنا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في عامه الخامس والعشرين، هو ترسيخ لمكانة دولة الإمارات في عالم الفروسية، بكل ما تحمله من قيمة وإرث، ويكفي أن نشير إلى أن البطولة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالفروسية وتطويرها، وتعزيز مكانتها، وتمكين أبطالها وبطلاتها، وهو ما نعمل في إطاره واثقين أن هذا الجهد سيقدم للمشاهدين تغطية شاملة وافية لكل أبعاد البطولة.

مكانة البطولة
من جانبه، قال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لها مكانة خاصة للغاية في قناة ياس، أولاً، لأنها تحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بكل ما يمثله هذا الاسم من قدر ومكانة، ثم لأن انطلاقة قناة ياس للمرة الأولى كانت من هذا الحدث، ومعه قبل عشر سنوات مضت، حين انطلقت قناة ياس للفضاء الإعلامي في 14 فبراير 2015، لتظل هذه البطولة هي حجر الأساس بالنسبة لنا، وتحمل مكانة خاصة لكل العاملين في قنوات أبوظبي الرياضية، وخاصة قناة ياس.
وأضاف السعدي: «كما عوّدنا مشاهدينا، نقدم في جميع الأحداث الكبيرة استثنائية متجددة مختلفة، تشمل الجوانب الموضوعية كافة، ونضيف إليها أبعاداً إعلامية جديدة، سواء على صعيد المحتوى، أو الشكل، وهو ما عملنا له في هذه التغطية، وسيراه المشاهدون في هذه النسخة من البطولة التي تجمع نخبة فرسان القدرة من كل دول العالم».

كأس رئيس الدولة للقدرة
شبكة أبوظبي للإعلام
قناة ياس
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©