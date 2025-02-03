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الرياضة

كلباء يستعين بخدمات علي سالمين بنظام الإعارة

كلباء يستعين بخدمات علي سالمين بنظام الإعارة
3 فبراير 2025 11:51

فيصل النقبي (كلباء) 
أعلن نادي كلباء رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الدولي علي سالمين، قادماً من الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في دوري أدنوك للمحترفين.
ويعد سالمين (29 عاماً) من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الإماراتية، حيث بدأ مسيرته مع الوصل وتدرج في صفوفه حتى أصبح أحد العناصر الأساسية للفريق، كما مثّل المنتخب الإماراتي في العديد من الاستحقاقات الدولية.
وتأتي صفقة انتقال سالمين في إطار سعي كلباء، لتعزيز خط وسطه بلاعب يمتلك خبرة كبيرة، إذ يعوّل عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتقديم الإضافة اللازمة للفريق، خلال النصف الثاني من الموسم.
ويأمل كلباء أن يسهم سالمين في تحسين نتائج الفريق والمنافسة بقوة على مركز متقدم في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

 

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علي سالمين
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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