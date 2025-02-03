خورفكان يضم المغربي طارق تيسودالي

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلن نادي خورفكان رسمياً، تعاقده مع المهاجم المغربي طارق تيسودالي (31 عاماً) لتعزيز خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت الصفقة في إطار سعي الفريق لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، استعداداً للمنافسة في البطولة المحلية، حيث تم الإعلان عن ضم البرتغالي ويلتون مورتي قبل عدة أيام.

ويتمتع تيسودالي بخبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته في الدوري الهولندي مع أندية تلستار، كامبور، فينلو ودي جرافشاب، قبل أن ينتقل إلى لوهافر الفرنسي، ثم يخوض تجربة ناجحة في الدوري البلجيكي مع بيرتشوت وجنت، حيث تألق بشكل لافت، وساهم في تتويج فريقه بكأس بلجيكا.

وعلى الصعيد الدولي، لعب تيسودالي دوراً بارزاً مع المنتخب المغربي، وشارك في كأس أمم أفريقيا 2021، كما ساهم في تأهل «أسود الأطلس» إلى مونديال قطر 2022، قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة في المونديال.

ويمثل التعاقد مع النجم المغربي إضافة قوية لهجوم خورفكان، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.