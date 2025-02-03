«شراع أبوظبي» يطارد الناموس في «دولية قطر» للأوبتيمست

أبوظبي (الاتحاد)

غادر فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية للأوبتيمست 2025، التي تنطلق يوم غد وتستمر حتى 8 فبراير، بمشاركة 52 بحاراً ومتسابقاً يمثلون 12 دولة، من بينها الكويت، قطر، المغرب، البحرين، مصر، الهند، العراق، ليبيا، بولندا، بريطانيا، وتركيا.

ويضم وفد الفريق المتسابقين خليفة الرميثي، زايد الحوسني، ذياب المهيري، راشد الحمادي، حمد المهيري، والمدرب ألبير تارهان، إضافة إلى إداري الفريق خليفة السعدي، ويطمح الفريق إلى تقديم أداء مميز في البطولة وسط منافسة قوية من نخبة البحارة.

وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الهدف من المشاركة هو المنافسة على المراكز الأولى، ورفع علم الإمارات عالياً، مشدداً على أهمية هذا الحدث في تطوير مهارات البحارة الشباب، وإكسابهم المزيد من الخبرة في البطولات الدولية، وأشار إلى تطور مهارات أبطال الفريق وقدراتهم العالية التي تؤهلهم للمنافسة على المراكز الأولى في بطولة قطر.