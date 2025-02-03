فوز غير متوقع في سباق الخيول بأبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول خالد خليفة النابودة العربية الأصيلة، بإشراف المدرب الجنوب أفريقي أرنست أورتيل، ثلاثية غير مسبوقة في سباق أبوظبي العاشر، الذي أقيم أمس بمشاركة 100 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 8 أشواط، ورصد للفائزين جوائز مالية قدرها 466 ألف درهم.

وفاجأت المهرة «أف سقارة» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر داسيلفا منافسيها في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ، إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بفوز غير متوقع، مسجلة 1:19:21 دقيقة.

ومنح الجواد «أف ليث» بقيادة سيف البلوشي الثنائية للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل بالفوز الخاطف في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب جاليريا الخيل، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:45:45 دقيقة.

وحقق «أف مخرج» الفوز الثالث لخيول النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقاده للفوز الفارس تاج أوشي في الشوط السادس لمسافة 2200 متر على كأس أبوظبي للسباق (ب)، وإجمالي جوائز 33 ألف درهم، ومسجلاً 2:31:12 دقيقة.

وحصد الجواد غير المرشح «بارجة» للمالك والمدرب خليفة النيادي، وقيادة طيار عليا المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق المشرف مايل، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:47:36 دقيقة.

وتوجت المهرة «سما العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بجائزة المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب البطين مايل، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، بعد أداء مميز في الأمتار الأخيرة، ومسجلة 1:45:81 دقيقة.

وظفر «فالك المكارم» لحافظ سعيد المسكري، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة سلفستر دي سوسا بلقب كأس نادي أبوظبي للسباق (أ)، البالغ إجمالي جوائزه المالية 33 الف درهم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:30:23 دقيقة.

ولم يتأخر «فينشن ستايل» للشيخ عبد العزيز النعيمي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة سام هتشكوت في إبراز مهاراته في الشوط السابع لمساف 2400 متر على لقب سباق نادي أبوظبي للفروسية، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، ومسجلاً 2:29:97 دقيقة.

وحلّق «تمرات» لأس أم آر للسباقات، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية» بجائزة الشوط الثامن لمسافة 1600 متر على لقب سباق الكرامة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 1:35:71 دقيقة.