راشفورد ينتقل إلى أستون فيلا معاراً من يونايتد



مانشستر (أ ف ب)

انتقل المهاجم ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لبقية الموسم الحالي، ليُسدل الستار على فترة صعبة في مسيرة الدولي الانجليزي الغائب عن فريق «الشياطين الحمر»، بإشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ولم يرتدِ راشفورد، الذي كان في فترة بطل جماهير ملعب «أولد ترافورد»، قميص نادي بداياته والمرتبط معه حتى عام 2028، منذ 12 ديسمبر الماضي، في حين أقرّ مطلع العام الحالي أنه مستعد لـ «تحدٍّ جديد».

وارتبط اسم المهاجم، البالغ 27 عاماً، بانتقال محتمل إلى ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، غير أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه وهو 372 ألف دولار أسبوعياً حال دون نجاح الصفقة.

ووفقاً لصحيفة سكاي سبورتس، من المقرر أن يتكفل أستون فيلا بما لا يقل عن 75 في المئة من هذا الراتب خلال الأشهر المقبلة، على أن يرتفع إلى 90 بالمئة، اعتماداً على المكافآت المرتبطة بالأداء، ولديه خيار جعل الصفقة دائمة في نهاية الموسم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال راشفورد في بيان نشره فيلا: «كنت محظوظاً لأن بعض الأندية اتصلت بي، لكن أستون فيلا كان قراراً سهلاً. أنا معجب بالطريقة التي يلعب بها أستون فيلا هذا الموسم وطموحات المدرب، أريد فقط لعب كرة القدم وأنا متحمس للبدء. أتمنى للجميع في مانشستر يونايتد كل التوفيق لبقية الموسم».

أقدم فيلا على خطوته لتعزيز خياراته الهجومية بعد بيع المهاجم الكولومبي جون دوران إلى النصر السعودي، الجمعة، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

وتأهل رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهم يسعون لخوض المسابقة الأعرق قارياً مرة جديدة في الموسم المقبل، حيث يحتل فيلا المركز الثامن برصيد 37 نقطة في الدوري، متقدماً بفارق 8 نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثالث عشر، بعد خسارته على أرضه أمام كريستال بالاس 0-2 الأحد.

سجل راشفورد 138 هدفاً في 426 مباراة، منذ ترفيعه إلى الفريق الأول في ملعب أولد ترافورد، وفاز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة مرتين.

ورغم هذه الإنجازات، شكك أموريم في سلوكه وأخلاقياته في التدريب، منذ توليه المسؤولية في نوفمبر، فبعد الفوز على فولهام 1-0 في نهاية الأسبوع الماضي، انتقد المدرب البرتغالي بشدة مهاجمه، معتبراً أنه يفضّل إدراج مدرب حراس المرمى في النادي، البالغ من العمر 63 عاماً، خورخي فيتال، في التشكيلة بدلاً من راشفورد.

قال أموريم الأسبوع الماضي: «يجب أن يكون فريقنا أفضل بكثير مع راشفورد، لكن عليه أن يتغيّر».

وأضاف البرتغالي الذي حلّ بدلاً من الهولندي إريك تن هاج: «إذا تغيّر، فنحن أكثر من مرحب بنا للاستعانة بموهبة مثل راشفورد، ونحن بحاجة إليها. لكن في هذه اللحظة أعتقد أنه من الواضح أنه يتعيّن علينا وضع بعض المعايير. هذا كل شيء».

وسيتيح الانتقال المؤقت إلى فيلا للمهاجم راشفورد بداية جديدة لإعادة إطلاق مسيرته بعد فترة صعبة. كان جزءاً من منتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022، حين سجل 30 هدفاً، وهو أفضل رصيد في مسيرته، خلال موسم 2022-2023.

تراجع مستواه كثيراً في الموسم الماضي، فاكتفى بثمانية أهداف فقط، وسجل 7 أهداف في 24 مباراة حتى الآن هذا الموسم.



