تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يعود جراهام بوتر إلى فريقه السابق عندما يواجه وستهام نظيره تشيلسي اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج، ويلتقي بوتر للمرة الأولى مع ناديه القديم منذ إقالته في أبريل 2023، ولم يفز أي مدرب سابق لتشيلسي على الإطلاق ضد البلوز في البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج، حيث حاول 8 مدربين سابقين لتشيلسي حظهم في ملعبهم السابق، ولم ينجح أي منهم في تحقيق الفوز هناك عبر 22 محاولة (تعادل 8 خسر 14).

واستقبل وستهام 9 أهداف في البريميرليج في أول 10 دقائق من المباريات هذا الموسم، أكثر بهدفين من أي فريق آخر، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

وعلى النقيض، سجل تشيلسي 5 أهداف في أول 10 دقائق من المباريات، وهو رقم لم يتمكن سوى برينتفورد (6 أهداف) من التفوق عليه قبل انطلاق مباريات نهاية الأسبوع، ومع ذلك، عانى فريق إنزو ماريسكا من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة.

وخسر تشيلسي 3 من آخر 6 مباريات خاضها في البريميرليج (فاز 1 وتعادل 2) وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في مبارياته الـ32 السابقة مجتمعة (فاز 19 وتعادل 10 وخسر 3).

ويأمل المدرب الإيطالي ماريسكا أن يتمكن بطل الديربي نيكولاس جاكسون من تخفيف معاناة تشيلسي، فقد سجل المهاجم 11 هدفاً في آخر 14 مباراة خاضها في البريميرليج ضد أندية لندن، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين في مثل هذه المباريات خلال الموسمين الماضيين.

هناك أمر واحد مؤكد في اللقاء حيث سيستمر ماريسكا في الاعتماد على حيوية الشباب بدلاً من الخبرة، تشيلسي هو الفريق الوحيد في الدوري، الذي لم يمنح دقيقة واحدة للاعب يزيد عمره على 30 عاماً هذا الموسم، وكانت سلسلة المباريات الـ23 التي خاضها الفريق من دون مثل هذا اللاعب هي الأطول منذ فولهام في موسم 2020-21 (30 مباراة).

سيعزز تشيلسي فرصته في ملعب ستامفورد بريدج بالنظر إلى فوزه في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز على وست هام بنتيجة إجمالية 8-0، وحقق تشيلسي فوزًا سهلًا بنتيجة 3-0 على وست هام في مباراة الذهاب هذا الموسم، لكنه لم يحقق الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري ضد وست هام منذ أن فعل ذلك بين عامي 2010 و2011.

لكن هذا قد يتغير، حيث فاز وست هام مرة واحدة فقط من آخر 18 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (تعادل 4 وخسر 13)، وخسر آخر 4 مباريات متتالية منذ فوزه 1-0 في نوفمبر 2019.