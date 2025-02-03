بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.. تجربة فريدة في صالة النصر



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يومي السبت والأحد المقبلين، الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصّصة لمنافسات «من دون البدلة»، في نادي النصر بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتشهد الجولة منافسة قوية تجمع فئات الأشبال والناشئين والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات فما فوق، في أجواء فريدة تعكس قوة البطولة وقدرتها على استقطاب المواهب وأصحاب الخبرة على حدٍ سواء وتقديم تجربة احترافية مميزة.

ويؤكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو أن البطولة في نسختها الثانية تشكّل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب على المستويات الفنية والبدنية والذهنية وصناعة الأبطال للمستقبل، مشيراً إلى أن منافسات «من دون البدلة» تتيح للاعبين تجربة خططٍ وأساليب مبتكرة، ما يعزّز من إمكاناتهم على التكيّف مع تحديات النزال المختلفة.

ويقول الظاهري: «يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في منافسات» من دون البدلة «التطور المستدام للرياضة، والاهتمام المتزايد بها على مختلف المستويات. ولفت إلى أنّ مشاركة الفئات العمرية الصغيرة، أصبحت تمثّل إحدى ركائز البطولة، ما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في الكشف عن أجيال جديدة من المواهب والأبطال».

ويضيف: «تستقطب البطولة اللاعبين وعائلاتهم في أجواء مثالية مميزة تعزّز التلاحم المجتمعي، وتعكس القيم النبيلة التي تقوم عليها رياضة الجوجيتسو، مثل الاحترام والولاء والعمل الجماعي. كما تسهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي ما يرسّخ مكانتها كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الدولة».

وتُعد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو واحدة من أهم البطولات المحلية، حيث تعتمد نظام تصنيف متكامل يعزّز روح التنافسية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، ويسهم في رفع مستوى الأداء العام للرياضيين.