باولا بادوسا: الأجواء في «مبادلة أبوظبي» تُحفز على التألق

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعربت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة العاشرة في التصنيف العالمي للاعبات التنس، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «سعيدة للغاية بالمشاركة في هذه البطولة الرائعة، لاسيما أنها تضم كوكبة من نجمات العالم في التنس».

وقالت: «جئت إلى هنا، وكلي حماس كبير لحصد اللقب، خاصة بعد قوة الدفع الكبيرة التي حصلت عليها من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ودعتها من نصف النهائي على يد المصنفة الأولى عالمياً».

وأكدت بادوسا أنها عازمة على السعي نحو تحقيق لقب بطولة أبوظبي المفتوحة، مؤكدة أن الفرصة مواتية لها في ظل التطور الكبير الذي تعيشه حالياً على الصعيدين الفني والنفسي.

واعترفت بأن المنافسة غاية في الصعوبة، بسبب مشاركة أبرز نجمات العالم، لكنها شددت على أنها سوف تقاتل للتوفق عليهم مثلما حدث في بطولة أستراليا المفتوحة بالتفوق على نجمات كبيرات في التصنيف العالمي.

وتابعت: من المؤكد أن المشاركة في هذه البطولة الكبيرة أمر يساعد على تطور المشاركات فنياً، موجهة الشكر إلى اللجنة المنظمة على وجودها في هذا المحفل الكبير.

وأضافت: «بداية الموسم بالنسبة لي رائعة للغاية بداية من بطولة أستراليا المفتوحة، مروراً بهذه البطولة التي أسعى لمواصلة تقديم ما يفاجئ العالم مجدداً».

وتحدثت المصنفة العاشرة عالمياً عن أهدافها هذا الموسم، مؤكدة أنها تسعى للمشاركة في البطولات الكبرى والمنافسة على ألقابها، مشيرة إلى أن هدفها الرئيس هو الارتقاء في التصنيف العالمي للاعبات التنس من المركز العاشر إلى المركز الثامن بنهاية هذا العام.

ووجهت باولا بادوسا الشكر والتحية إلى اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، على التنظيم الرائع للبطولة، مؤكدة أن الأجواء في العاصمة الإماراتية غاية في الروعة، خاصة على صعيد الطقس الذي يساعد أي لاعبة أو الرياضي بشكل عام على التفوق وإخراج كل ما لديه من طاقة.

وأشادت بالمشهد الرائع الذي وجدته في أبوظبي بوجود عدد كبير من عشاق التنس، خاصة الفتيات اللاتي حضرن بشكل مكثف، خلال الفعاليات، وكذلك خلال المباريات.

وأكدت أن بطولة أبوظبي المفتوحة سوف تسهم في تطوير لعبة التنس، خاصة على الصعيد النسائي هنا في منطقة الشرق الأوسط، متمنية أن تكون هناك المزيد من البطولات الكبرى، التي يشارك فيها ألمع النجوم، سواء للرجال، أو السيدات.