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الرياضة

نجمات «مبادلة للتنس» في ضيافة «اللوفر أبوظبي»

نجمات «مبادلة للتنس» في ضيافة «اللوفر أبوظبي»
3 فبراير 2025 14:05

أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الأنشطة الترويجية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، زارت ثلاث من نجمات التنس المشاركات في النسخة الثالثة من البطولة متحف اللوفر أبوظبي فور وصولهن إلى العاصمة الإماراتية، وضمّت الزيارة النجمة السويسرية بليندا بنشيتش، الفائزة بلقب النسخة الافتتاحية من البطولة عام 2023، وداريا كاساتكينا، وصيفة النسخة الماضية، بالإضافة إلى الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة بطولة أميركا المفتوحة 2021، والتقطت اللاعبات صوراً تذكارية في أروقة المتحف الشهير، مع الاستمتاع بجولة ثقافية قبل بدء المنافسات.
تبدأ كل من بنشيتش وفرنانديز مشوارهما في بطولة محترفات التنس من فئة 500 نقطة يوم غدٍ الثلاثاء، بينما تحصل كاساتكينا، باعتبارها من المصنفات الأربع الأوائل، على بطاقة عبور مباشرة إلى دور الـ 16.
إلى جانب المباريات المثيرة، تقدم قرية مبادلة للتنس هذا العام تجربة ترفيهية متكاملة للجماهير من جميع الأعمار، تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع. يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، والمسابقات الرياضية، والفعاليات العائلية. كما توفر القرية للضيوف فرصة اختبار مهاراتهم في التنس من خلال ملاعب تدريب مخصصة، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع نجمات اللعبة في جلسات التوقيع والتفاعل مع الجمهور.
كما توفر القرية خيارات واسعة من عربات الطعام العالمية، ومتاجر تذكارية تضم أحدث مستلزمات التنس، إلى جانب منطقة خاصة بالأطفال للاستمتاع بالألعاب الترفيهية.

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