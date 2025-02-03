الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يو إف سي» تترقب أول بطل إماراتي عالمي

«يو إف سي» تترقب أول بطل إماراتي عالمي
3 فبراير 2025 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «يو إف سي» (UFC)، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالمياً، أن البطل الإماراتي حمزات تشيماييف سيكون طرفاً في النزال الرئيس لفئة الوزن المتوسط، في ليلة النزالات الأكبر لتتويج أبطال العالم التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي هذه الدعوة لتؤكد الحضور القوي للإمارات في كبرى البطولات الدولية، وتحديداً الفنون القتالية المختلطة، وسط طموحات عالمية في عام 2025.
وفي حال تفوق حمزات تشيماييف، فإنه سيصبح أول بطل إماراتي في منافسات هذه المنظمة الأكبر على مستوى العالم، والتي يتجاوز مشاهدات النزالات الخاصة بها عبر منصات الفيديو أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، إلى جانب الملايين من المشاهدات للبث المباشر بالنظر لكونها تجمع دائماً أفضل المقاتلين في العالم.
وأكد تشيماييف جاهزيته الكاملة للحصول على حزام البطل، مشيراً إلى أن تمثيل الإمارات في أقوى بطولات الفنون القتالية المختلطة يُعد شرفاً كبيراً ومسؤولية تتطلب بذل أقصى الجهود، وقال: «أشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير، وسأسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإضافة إنجاز جديد باسم الدولة، وبالنسبة لي فإن كل نزال أخوضه هو فرصة لإظهار روح التحدي والعزيمة التي تميز الرياضيين الإماراتيين في المحافل العالمية».
ويُعد تشيماييف من أبرز المقاتلين في منظمة «يو إف سي»، حيث تمكن من تحقيق سلسلة انتصارات مميزة جعلته في صدارة المنافسين على اللقب، وسيكون وجوده في النزال الرئيس المقبل تجسيداً لما وصلته رياضة الفنون القتالية المختلطة من أهمية ومكانة في الإمارات التي استضافت عدداً من أهم وأكبر نزالات «يو إف سي»، خلال السنوات الماضية، إلى جانب العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

أخبار ذات صلة
الكرة الرسمية لمونديال الأندية بـ«تقنيات عالية»
انتشال ضحايا من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن
يو إف سي
الفنون القتالية المختلطة
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©