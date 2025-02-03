«يو إف سي» تترقب أول بطل إماراتي عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «يو إف سي» (UFC)، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالمياً، أن البطل الإماراتي حمزات تشيماييف سيكون طرفاً في النزال الرئيس لفئة الوزن المتوسط، في ليلة النزالات الأكبر لتتويج أبطال العالم التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي هذه الدعوة لتؤكد الحضور القوي للإمارات في كبرى البطولات الدولية، وتحديداً الفنون القتالية المختلطة، وسط طموحات عالمية في عام 2025.

وفي حال تفوق حمزات تشيماييف، فإنه سيصبح أول بطل إماراتي في منافسات هذه المنظمة الأكبر على مستوى العالم، والتي يتجاوز مشاهدات النزالات الخاصة بها عبر منصات الفيديو أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، إلى جانب الملايين من المشاهدات للبث المباشر بالنظر لكونها تجمع دائماً أفضل المقاتلين في العالم.

وأكد تشيماييف جاهزيته الكاملة للحصول على حزام البطل، مشيراً إلى أن تمثيل الإمارات في أقوى بطولات الفنون القتالية المختلطة يُعد شرفاً كبيراً ومسؤولية تتطلب بذل أقصى الجهود، وقال: «أشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير، وسأسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإضافة إنجاز جديد باسم الدولة، وبالنسبة لي فإن كل نزال أخوضه هو فرصة لإظهار روح التحدي والعزيمة التي تميز الرياضيين الإماراتيين في المحافل العالمية».

ويُعد تشيماييف من أبرز المقاتلين في منظمة «يو إف سي»، حيث تمكن من تحقيق سلسلة انتصارات مميزة جعلته في صدارة المنافسين على اللقب، وسيكون وجوده في النزال الرئيس المقبل تجسيداً لما وصلته رياضة الفنون القتالية المختلطة من أهمية ومكانة في الإمارات التي استضافت عدداً من أهم وأكبر نزالات «يو إف سي»، خلال السنوات الماضية، إلى جانب العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.