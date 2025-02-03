350 حكماً بالدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة

علي معالي (أبوظبي)

أكد جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية للكاراتيه، أن عدد الحكام المشاركين في إدارة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة للفئات الصغيرة والشبابية حتى فئة تحت 21 عاماً، يصل إلى 350 حكماً خلال المنافسات التي ستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، اعتباراً من 20 حتى 23 فبراير الجاري، موضحاً أن نسخة الفجيرة تشهد اختبارات لدخول حكام جدد إلى المجال الدولي، حيث يصل عدد المتقدمين لـ «كاتا» 197 حكماً، وفي الكوميتيه 254 حكماً، ليكون الإجمالي 451 حكماً.

ونوه جابر الزعابي إلى أن الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب لموسم 2025، تعتبر أقوى بطولة على المستوى الدولي لهذه الفئة، وبالتالي ستكون الاستفادة رائعة، ليس فقط لحكامنا الإماراتيين المشاركين، بل لكل حكم سيأتي إلى إمارة الفجيرة ويتواجد ضمن طواقم التحكيم المختلفة، وقال: «سوف يتواجد 9 حكام إماراتيين في إدارة المنافسات، وهناك دورة خاصة للحصول على الشارة الدولية ستقام على هامش الدوري العالمي للكاراتيه بالفجير».

وتضم قائمة حكامنا في البطولة: جابر الزعابي، محمد بالحسن، أمينة حاجي، أنس المناصير، صابر حماد، يوسف قنجولي، رادوكو، نرجس أحمدي، ومحمد أبوعون.

وكشف الزعابي عن أن هناك 7 فوائد مهمة للغاية لحكام الكاراتيه من المشاركة في إدارة بطولة الدوري العالمي، قائلاً: «في البداية، إنها تساهم في تطوير الخبرات التحكيمية، حيث يواجه الحكام حالات متنوعة ومستويات تنافس عالية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، والنقطة الثانية تتمثل في أنها فرصة مثالية للاحتكاك الدولي، لأن البطولة تجمع لاعبين وحكاماً من مختلف دول العالم، ما يتيح لحكامنا فرصة التعرف على أساليب جديدة واكتساب معارف من خبرات الحكام الدوليين».

وأضاف جابر الزعابي: «الفائدة الثالثة تتمثل في رفع الكفاءة المهنية، من خلال معايير البطولة الدولية التي تساعد الحكام على تحسين أدائهم، بما يتماشى مع القوانين واللوائح بالاتحاد الدولي، والنقطة الرابعة في أنها فرصة لمزيد من الشهرة والثقة معاً، وتزيد من مكانة الحكام الإماراتيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي كذلك فرصة للتطوير والتدريب».

وقال: «المشاركة تساهم في بناء العلاقات، وتتيح للحكام التواصل مع جهات رسمية وخبراء في المجال، مما يفتح لهم آفاقاً لتطوير مسيرتهم المهنية، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس، وهي الفائدة السابعة من مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية».