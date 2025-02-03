«البريطاني» يحصد «الجائزة الكبرى» في كأس الأمم لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

توّج الفريق البريطاني بلقب الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة كأس الأمم 2025 برعاية لونجين، وحل الفريق الإماراتي ثانياً، ثم الفريق البلجيكي ثالثاً، وجاء تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في ختام منافسات النسخة الثالثة للبطولة التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وتضمنت 6 منافسات دولية من فئة الأربع نجوم، أقيمت جميعها على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية خلال الفترة من 30 يناير، وحتى 2 فبراير.

شهد منافسة كأس الأمم وقام بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، رئيس البطولة، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية كأس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام النادي، مدير البطولة.

وتنافس على لقب الكأس سبع فرق، وفاز به الفريق البريطاني بمجموع 5 نقاط جزاء في الجولتين (4 + 1)، والثاني فريق الإمارات بمجموع 8 نقاط جزاء (4 + 4)، وثالثاً الفريق البلجيكي برصيد 16 نقطة جزاء (12 + 4)، وألمانيا بمجموع 16 نقطة جزاء، وإيرلندا بمجموع 20 نقطة جزاء، ثم الفريق الإيطالي بمجموع 55 نقطة جزاء.

وتألف فريق الإمارات من الفرسان عبد الله محمد المري والجواد «بي بي إس ماك جريجور» (13 سنة)، وعمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «شاكو باي» (11 سنة)، وحميد عبد الله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفنك» (11 سنة)، وجميع الخيول التي شاركوا معها تعود إلى إسطبلات الشراع، ثم الفارس عبد الله حميد المهيري، مع جواده «شاكولو» (16 سنة).