رونالدو: مبابي لا يجيد اللعب في مركز «رأس الحربة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي رسالة قوية إلى جماهير ريال مدريد مطالباً إياها بأن تحسن التعامل مع نجمها الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد إلى «سانتياجو برنابيو» قادماً من باريس سان جيرمان.

وقال في حديث لبرنامج «التشيرينجويتو» الإسباني الشهير: اعتنوا بهذا الفتى وادعموه وساندوه بقوة لأنه لاعب رائع وقادرعلى إسعادكم كثيراً.

وأضاف صاحب الكرات الذهبية الخمس قائلاً: إنه بحاجة ماسة لمساعدتكم ومساعدة النادي له، لأن ذلك سيكون مردوده رائعاً على الجماهير.

ورداً على سؤال بشأن ما يردده مبابي دائماً من كون رونالدو مثله الأعلى منذ نعومة أظافره، قال رونالدو: أنا أحبه كثيراً وليس بسبب هذه القصة وإنما لأنني أراه لاعباً رائعاً حقاً، وسيكون مصدراً للسعادة في مدريد.

وعن رأيه في التوظيف الحالي لمبابي في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني، قال رونالدو: أعتقد أن مركز رأس الحربة الصريح ليس مناسباً له الآن ويجعل الأمور صعبة لأنه لا يجيد اللعب في هذا المركز، ولو كنت في ريال مدريد الآن لكنت علمته كيف يلعب رقم 9، لأنني لم أكن مهاجماً صريحاً في البداية، ولكني تعودت بعد ذلك على هذا المركز.

وتابع رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، قائلاً: مبابي لا ينبعي أن يكون الآن مهاجماً صريحاً، ولو كنت مكانه لفضلت اللعب بطريقة مشابهة لطريقة كريستيانو رونالدو مهاجماً.

ورداً على سؤال آخر بشأن ما إذا كان يتابع مباريات ريال مدريد، قال رونالدو: أشاهد بعضها من وقت لآخر، لأن ابني ماتيو يعشق مبابي.

ولم يكن رونالدو بخيلاً في توجيه النصح أيضاً إلى الريال حيث طالبه بضرورة حماية مبابي، وقال ذلك من منطلق شعوره بمدى الضغط الواقع على كاهل اللاعب الشاب، مؤكداً أنه يمتلك موهبة لا يمكن إنكارها.