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الرياضة

التعمري «أحمر وأسود» حتى عام حتى عام 2028

التعمري «أحمر وأسود» حتى عام حتى عام 2028
3 فبراير 2025 19:31

 
رين (أ ف ب)

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وقّع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري عقداً مع رين لفترة 3 أعوام ونصف العام قادماً من مونبلييه، وفقا لما أعلن الاثنين صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتقل التعمري (27 عاماً) الذي خاض 70 مباراة دولية مع منتخب «النشامى» (سجل 21 هدفاً) وقاده إلى نهائي كأس آسيا العام الماضي في سابقة في تاريخه، إلى فرنسا في صيف 2023 بعد مرور في قبرص وبلجيكا.
وأعلن رين انتقال اللاعب العربي في بيان جاء فيه «موسى التعمري، أحمر وأسود حتى عام 2028. وقّع المهاجم الدولي الأردني من مونبلييه عقدا لمدة ثلاثة مواسم ونصف مع ستاد رين».
من ناحيته، علّق التعمري على انتقاله «أنا سعيد بأن أصبح لاعبا في ستاد رين، وأنا مصمم على تقديم أفضل ما لديّ، وتسجيل الأهداف وتحقيق أهداف الفريق».
وأردف «إنه شرف لي أن آتي إلى هنا وأريد أن أقدّم كل ما لديّ من أجل الجماهير».
وضمن سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لرين أرنو بوي «كانت وحدة التعاقدات بالنادي تتابع موسى منذ وصوله إلى فرنسا. اخترنا ملفه الشخصي لأنه قادر على تحقيق أداء عالي المستوى بسرعة، وسوف يضيف قيمة إلى هجومنا».
أما فريدريك ماسارا المدير الرياضي لرين، فقال «السرعة والتسارع والإيقاع هي الصفات البارزة التي يتمتع بها موسى. مع مونبلييه، أثبت قدرته على زعزعة توازن دفاعات الفرق المنافسة...».
ولم يخض التعمري الذي تعرض لإصابة في كاحله في بداية الموسم الحالي، سوى 15 مباراة مع مونبلييه وسجل أخيرا هدفي الفوز على موناكو 2-1 في المرحلة الثامنة عشرة في 17 يناير.

 

منتخب الأردن لكرة القدم
النشامى
موسى التعمري
الكرة الأردنية
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