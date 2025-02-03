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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يطلق برنامجاً وطنياً لتطوير «طاولة أصحاب الهمم»

«الأولمبياد الخاص» يطلق برنامجاً وطنياً لتطوير «طاولة أصحاب الهمم»
3 فبراير 2025 19:35


الشارقة (وام)

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أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي (JICE)، عن إطلاق برنامج تدريبي مبتكر لتطوير رياضة كرة الطاولة بين لاعبيه انطلاقاً من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ويشارك في البرنامج الذي انطلق الأحد ويستمر حتى 6 من فبراير الجاري، 120 لاعباً ولاعبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية و30 مدرباً، يمثلون 8 من مختلف أندية أصحاب الهمم في جميع إمارات الدولة، بهدف تعزيز مهارات لاعبي كرة الطاولة من أصحاب الهمم في الإمارات، وفتح آفاق جديدة لهذه الرياضة في المجتمع.
وبحضور ممثلي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين، استقبل الأولمبياد الخاص، وفداً يابانياً متخصصاً للإشراف على البرنامج. ضم الوفد عدداً من مدربي كرة الطاولة، وفريقاً فنياً بقيادة ماركو هيرانو، المدربة الرئيسية في مركز هيرانو لكرة الطاولة، والتي سبقت لها قيادة نادي كرة الطاولة في جامعة تسوكوبا اليابانية، وحالياً تدير مركز هيرانو لكرة الطاولة في ياماناشي باليابان.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي إن رياضة كرة الطاولة واحدة من الرياضات التي تتيح لأصحاب الهمم فرصة رائعة للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم البدنية والعقلية.
ويأتي هذا التعاون في إطار علاقة طويلة تجمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومركز اليابان للتعاون الدولي (JICE)، تم خلالها تنفيذ عدد من المبادرات، منها استضافة معسكر تدريبي لفريق كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص الإماراتي للسيدات في اليابان في يناير 2023.

 

 

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
أصحاب الهمم
كرة الطاولة
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