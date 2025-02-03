قرعة متوازنة لكأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس دبي الذهبية 2025 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التفاصيل الكاملة لكأس دبي الذهبية 2025 وإجراء مراسم القرعة بحضور سعيد حميد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، وجوزيف طيار، مدير عام «بنتلي الإمارات» وسنتياجو، المدير الفتي للاتحاد ومدير البطولة.

استهل المؤتمر بكلمة سعيد حميد بن دري، رحب فيها بالضيوف والحضور، وأعرب عن سعادته وأسرة اتحاد البولو بإقامة الكأس الذهبية قرعة الكأس الذهبية التي تمثل أهمية بالغة؛ كونها أعلى البطولات من حيث التصنيف الفني.

وأشار إلى أن اتحاد البولو يسعى جاهداً إلى تطوير اللعبة، من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأندية لتنظيم البطولات، وبتنسيق كامل مع الاتحاد، وتوفير كل الظروف لمشاركة اللاعبين في عدد كبير من هذه البطولات وبأريحية.

وأعرب بن دري عن أمله في أن تقدم الفرق المشاركة مستوى متميزاً يعكس اهتمام أسرة البولو باللعبة، واهتمام الأسرة الرياضية على طريق استضافة الدولة لبطولة كأس عالم للبولو 2026.

من جانبه، قال جوزيف طيار «يسعد (بنتلي الإمارات) أن يكون راعياً لكأس دبي الذهبية 2025 التي تضم أقوى الفرق وأبرز اللاعبين بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «بنتلي الإمارات» دأبت على دعم الأحداث الرياضية وخاصة رياضة البولو.

وتناول الأرجنتيني سينتياجو الجوانب التنظيمية والفنية، وقال: البطولة، وهي بطولة مفتوحة أي يمكن تجاوز الـ 20 جول هانديكاب وتضم ستة فرق هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة سيف الشامسي، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري وستشهد 16 مباراة.

ثم أجريت مراسم القرعة، بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة، وأسفرت عن مواجهة فريق ذئاب دبي بطل الكأس الفضية وفريق بنجاش في الثانية من بعد ظهر الأربعاء يعقبها لقاء فريق الإمارات وفريق الحبتور عند الرابعة عصراً، وسيشهد يوم الخميس مباراة واحدة تجمع بين فريق جهانجيري وفريق غنتوت.