النسخة العاشرة من جري سيدات الشارقة تنطلق 15 فبراير



الشارقة (وام)

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة نادي سيدات الشارقة، ينظم النادي 15 فبراير الحالي النسخة العاشرة من جري سيدات الشارقة في متنزه السيوح للسيدات بهدف تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات وتعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية، من خلال تشجيع السيدات على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة.

وتتميز الفعالية هذا العام بتنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل «تحدي الحواجز» لاختبار مهارات الجري، والتعامل مع العقبات، و«كرة السلة» لاختبار مهارات التصويب ضمن أجواء حافلة بالمنافسة.

كما يتضمن أنشطة أخرى لإضفاء المرح والتسلية بما يتيح للجميع تجربة مميزة وشاملة.

يشار إلى أن التسجيل مستمر حتى يوم 7 فبراير، وعلى الفتيات والسيدات الراغبات في المشاركة بالتسجيل عبر تطبيق نادي سيدات الشارقة الذكي، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، للحصول على العديد من النصائح والمعلومات المتعلقة بالفئات والجوائز.