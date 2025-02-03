تلقى الهزيمة الخامسة أمام الريان.. العين يودع «نخبة آسيا» من الدور الأول



معتز الشامي (أبوظبي)



خسر نادي العين أمام ضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف، ليودع «حامل اللقب» منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة رسمياً من مرحلة الدوري «الدور الأول للبطولة»، بعدما فرط الفريق في الفرصة الأخيرة للمنافسة على مركز مؤهل إلى دور الـ16.

تقدم العين بهدف كاكو من تسديدة مباغتة أطلقها في الدقيقة 42، وعاد الريان في الشوط الثاني بهدفي تريزيجة بالدقيقة 50 وروجر بالدقيقة 70، وبهذه النتيجة تجمد رصيد العين عند نقطتين فقط بعد 5 هزائم وتعادلين، بينما رفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في الترتيب السادس لمرحلة الدوري.

بدأت المباراة بتألق الحارس خالد عيسى، الذي تصدى مبكراً لتسديدة خطيرة من تياجو مينيديز، لاعب الريان، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7، وجاء الرد الأول من العين في الدقيقة 16 عن طريق بالاسيوس، الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 24، سجل سفيان رحيمي هدفاً للعين، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يشهد اللقاء فرصة خطيرة للريان في الدقيقة 26، حيث أنقذ خالد العطاس مرماه من هدف محقق بعدما أبعد كرة من على خط المرمى إثر تسديدة من جيديس.

وواصل العين محاولاته، وفي الدقيقة 30 تصدى حارس الريان فيكتور لتسديدة صاروخية من بالاسيوس، لكن الفريق الإماراتي لم يكن محظوظاً، إذ ألغى الحكم هدفاً ثانياً لمحمد عوض الله في الدقيقة 34 بسبب تسلل على سفيان رحيمي في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 41، هدد الريان مرمى العين مجدداً عبر تسديدة قوية من محمد سراج مرت فوق العارضة، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل كاكاو هدف تقدم العين بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، ليضع الزعيم في المقدمة، وينتهي الشوط بنتيجة 1-0 لأصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح المصري محمود حسن تريزيجيه في تعديل النتيجة للريان بتسديدة متقنة في الدقيقة 50، قبل أن يعود في الدقيقة 63 لمحاولة التسجيل مجدداً، لكن كرته علت العارضة، وعاد العين وكادت تسديدة بالاسيوس الصاروخية أن تسكن الشباك بالدقيقة 70، لكنها اصطدمت بالقائم، وخرجت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 75، نجح روجير جيديس في منح الريان القطري التقدم في اللقاء لأول مرة، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد رمية تماس خدعت دفاعات العين، وأربكت تمركز لاعبيه.

وحاول جارديم إنقاذ الموقف، ليدفع بكل من حازم عباس وسولوموني وسنابريا على حساب إيريك وبالاسيوس وعوض الله، وتبعهم بجينو اينفانتينو بديلاً لخالد الهاشمي، لتنتهي المباراة بخسارة العين أمام الريان بهدفين مقابل هدف.