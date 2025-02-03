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الرياضة

مباراتان غداً في بطولة الإمارات الدولية للبولو

مباراتان غداً في بطولة الإمارات الدولية للبولو
3 فبراير 2025 21:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستأنف في الساعة الثانية والنصف عصر الغد مباريات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 24، التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ويلتقي في الدور نصف النهائي فريقا أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني وايه ام بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفي المباراة الثانية عند الرابعة يتقابل فريق غنتوت «حامل اللقب» بقيادة علي المري مع فريق بن دري بقيادة محمد بن دري ويتأهل الفائز من المباراتين للمباراة النهائية عصر يوم السبت المقبل وتسبقها مباراة لامار بولو والباشا بولو لتحديد المركزين الخامس والسادس.
وكانت جولة أمس قد شهدت كل أنواع الإثارة والمتعة خاصة في مباراة بن دري بولو وأبوظبي بولو والتي انتهت بفوز فريق بن دري بقيادة محمد بن دري بنتيجة 10/9، وحسم اللقاء بشوط إضافي خامس بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة 9/9.
وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي ايه ام وغنتوت فقد انتهت لصالح ايه ام بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 8/6، حيث كانت السيطرة واضحة للفريق بعد التعادل 5/5 في الشوط الرابع.. وفي المباراة الثالثة فاز لامار بولو على الباشا بولو بـ 7 أهداف ونصف مقابل 7 أهداف.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
نادي غنتوت لسباقات الخيل
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