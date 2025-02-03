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الرياضة

برعاية منصور بن زايد.. نجاح كبير لـ «سباق الجري للمصرف المركزي» في أبوظبي

برعاية منصور بن زايد.. نجاح كبير لـ «سباق الجري للمصرف المركزي» في أبوظبي
3 فبراير 2025 21:14
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أبوظبي (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم المصرف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي فعالية «سباق الجري للمصرف المركزي» أمس في جزيرة الحديريات بأبوظبي.
حضر الفعالية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 7000 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار من موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي وأفراد المجتمع ومن ذوي أصحاب الهمم.
تضمنت الفعالية سباقات جري بمسافات متنوعة «1 كم، 3 كم، 5 كم، و10 كم» لتتناسب مع جميع المستويات الرياضية، سواء للمحترفين أو الهواة بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية تفاعلية لجميع أفراد المجتمع.
تعكس هذه المبادرة التزام المصرف المركزي بدعم الرياضة بوصفها أسلوب حياة، وتعزيز الممارسات الصحية الإيجابية، وتبني نمط حياة نشط لتحسين الصحة والإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وفي أجواء احتفالية أطلق معالي خالد محمد بالعمى شارة انطلاق السباق، بحضور معالي خليل محمد فولاذي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأسبق ومساعدي محافظ المصرف المركزي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة.
وفي ختام الفعالية، قام معالي المحافظ بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من المسافات المحددة وأعرب عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد على رعايته للحدث، الذي لاقى مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع وقدم الشكر أيضاً لمجلس أبوظبي الرياضي على التعاون المثمر في تنظيم هذه الفعالية الكبيرة.
وأكد أن مبادرة «سباق الجري للمصرف المركزي»، تأتي بالتزامن مع «عام المجتمع»، وتعكس حرص المصرف على دعم المشاركات المجتمعية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر السعادة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية من خلال تعزيز الثقافة الرياضية، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة لتعزيز طاقاتهم والإسهام في بناء مستقبل أفضل لمجتمع الإمارات.

 

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